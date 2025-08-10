HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Vitor Roque, figura de Palmeiras, enfocado en el partido ante Universitario: "Viene un partido importante por Libertadores"

El delantero brasileño, tras el triunfo, destacó la importancia del próximo encuentro por Copa Libertadores para ir con tranquilidad al duelo de vuelta. Universitario enfrentará retos defensivos contra el joven atacante.

El goleador de Palmerias se refirió al partido contra Universitario. Foto: Lr/ESPN
El goleador de Palmerias se refirió al partido contra Universitario. Foto: Lr/ESPN

Palmeiras derrotó 2-1 a Caerá por el Brasileirao y ahora el cuadro brasileño se enfoca en Universitario de Deportes. El bicampeón de la Liga 1 tendrá la complicada tarea de frenar al excampeón de la Copa Libertadores por los octavos de final del torneo Conmebol. El delantero Vitor Roque calentó la previa de este crucial partido e incluso reveló algunos detalles del plan que manejará Palmeiras en la serie.

El vigente campeón del fútbol peruano jugará luego de 15 años una fase final de Copa Libertadores y la atención de la defensa 'crema' estará puesta en el joven delantero de 20 años, Vitor Roque. Sin duda, el 'Nono' Fosati tendrá que reforzar la defensa en el 1-3-5-2 en el Monumental.

PUEDES VER: César Inga justificó blooper en el Universitario vs Sport Boys con peculiar comentario: "No se distinguía la camiseta"

lr.pe

¿Qué dijo Vitor Roque sobre Universitario previo al partido por octavos de final de Copa Libertadores?

El goleador de Palmeiras saboreó el triunfo ante Caerá, pero advirtió el complicado partido que se viene por Libertadores. "Es una victoria que nos da confianza. Ahora se viene un partido importante en la Copa Libertadores, que será fuera de casa. Tenemos que intentar hacer lo mejor para tener tranquilidad en el duelo de vuelta", reveló el delantero brasileño. De este modo el atacante dio pistas sobre la postura que tomará el club carioca en la serie.

PUEDES VER: Palmeiras sufre ataque con bombas y petardos en sus instalaciones a pocos días del partido contra Universitario por Libertadores

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+. Sin embargo, todos los detalles del encuentro los podrás seguir aquí en La República Deportes.

PUEDES VER: Jorge Fossati insatisfecho con el triunfo ante Sport Boys previo al duelo ante Palmeiras: "Preocupante no estar concentrado"

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.


