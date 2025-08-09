Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Copa Libertadores/Palmeiras

Universitario de Deportes recibirá a Palmeiras en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, un encuentro que promete emociones para ambas hinchadas. El conjunto crema, que atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura de la Liga 1 y pelea por el primer puesto, espera que su rendimiento le permita conseguir un sólido triunfo ante su público.

Por su parte, Palmeiras también vive un gran presente en el Brasileirao, ubicándose en el tercer lugar de la tabla acumulada y llegando a este compromiso con una destacada racha de victorias. Debido al buen momento de ambos equipos, se espera un duelo de ida y vuelta con muchas emociones.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Palmeiras?

La transmisión del partido entre Universitario y Palmeiras estará a cargo de Disney+. Sin embargo, todos los detalles del encuentro los podrás seguir aquí en La República Deportes.

Entradas para Universitario vs Palmeiras

Las entradas para Universitario contra Palmeiras se podrán adquirir a través de la página oficial de Ticketmaster.