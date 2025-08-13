Cienciano del Cusco no la tuvo fácil en su visita al Bolívar de La Paz, por la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025. El Papá llegaba con mucha expectativa a este partido, pero los celestes se hicieron fuertes en condición de local y lograron un triunfo que les da ventaja en la llave.

Con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini, la Academia se impuso 2-0 al elenco imperial. Pese al mal resultado, el cuadro cusqueño conserva las esperanzas de cara al cotejo de vuelta, el cual jugarán en casa, donde contarán con el apoyo de su hinchada.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Bolívar la vuelta de octavos de final?

La revancha entre peruanos y bolivianos se jugará el próximo miércoles 20 de agosto, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). A falta de confirmación, la transmisión por TV iría a través del canal DSports.

Entradas para Cienciano vs Bolívar por partido de vuelta

Estos son los precios de las entradas para el duelo, las cuales están a la venta en la página web Joinnus. Los boletos para niños (de 2 a 12 años) tendrán un costo único de 15 soles, para cualquier tribuna del estadio.

Norte: 30 soles

Sur: 35 soles

Oriente: 50 soles

Occidente: 100 soles

Palco: 120 soles.

¿Qué necesita Cienciano para clasificar en la Copa Sudamericana?

Para revertir la serie y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, Cienciano debe ganarle por al menos tres goles de diferencia a Bolívar en su segundo careo. En caso de vencer por dos tantos, se irán a penales, mientras que el triunfo por solo un gol, el empate o la derrota lo dejarán eliminado.