Universitario, Alianza Lima y Cienciano listos para el reto internacional

Se viene una semana dura para los equipos peruanos que siguen con vida en la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Por primera vez en la historia tenemos a tres representantes (Universitario, Alianza Lima y Cienciano) que superaron la Fase de Grupos y lucharán palmo a palmo para intentar llegar a una final y por qué no, soñar con el título.

El actual bicampeón enfrentará este jueves al poderoso Palmeiras de Brasil en el estadio Monumental (7:30 p.m.). La revancha se jugará la próxima semana en el Allianz Parque de Sao Paulo. En tanto, los íntimos recibirán en Matute a la Universidad Católica de Ecuador (miércoles 13 de agosto - 7:30 p.m.). Y ese mismo día, pero más temprano, Cienciano visitará La Paz para chocar contra Bolívar (5:00 p.m.).

Los dirigidos por Jorge Fossati quizás es quien más difícil la tiene. Se medirá ante un elenco que hace poco disputó el Mundial de Clubes y alcanzó los cuartos de final, siendo eliminados por el Chelsea (2-1). Sin embargo, hay tensión con la hinchada del ‘Verdao’. El técnico Abel Ferreira vive un duro momento ya que se despidió de la Copa de Brasil en octavos de final ante el Corinthians de André Carrillo y la ‘torcida’ no perdonó la eliminación al portugués a manos del rival de la ciudad. Con cánticos que bajaban desde la tribuna y exteriores decían: “Abel, ándate a la mier**”.

Para estos partidos de copa, Palmeiras sufrió las salidas Richard Ríos (Benfica) y Estevao (Chelsea), aunque tiene como principal novedad la inclusión del paraguayo Ramón Sosa. El extremo ‘guaraní’ dejó el Nottingham Forest de Inglaterra y reforzará a los de Ferreira hasta el 2030. Por lo que continúa siendo de los favoritos para quedarse con el trofeo tal y como sucedió en los años 1999, 2020 y 2021.

En lo que respecta al historial, la única vez que un equipo peruano ganó en tierras brasileñas fue en 1979, precisamente Universitario derrotó 2-1 al Palmeiras por la Libertadores. En lo que respecta a los otros cinco duelos restantes, los brasileños ganaron todo. El último antecedente fue en 2021 y una dolorosa derrota 6-0.

Los merengues realizaron una buena campaña pese a empezar con dos reveces. Tras las caídas ante Independiente del Valle y River Plate, recuperó terreo contra Barcelona de Guayaquil y ahí sacó seis puntos. También sumó un empate en la vuelta contra Independiente y cerró en el Más Monumental de Buenos Aires con un 1-1. Acumuló 8 puntos en el Grupo B y accedió a los octavos de final.

Alianza fue quien más ha remado en este 2025. Inició su participación en la primera ronda de la Copa Libertadores. Para acceder a grupos debía afrontar tres retos. Dejó a Nacional de Paraguay en el camino con un global de 4-2, luego vino Boca Juniors. Tras el 1-0 en el estadio de Matute, los blanquiazules cayeron 2-1 en La Bombonera, por lo que el pase se definió en los penales. Ahí el golero Guillermo Viscarra estuvo enorme y con un 5-4 hicieron la histórica. En tercera y última ronda superaron a Deportes Iquique de Chile (3-2 global) y se instalaron en la Fase de Grupos.

Ahí su participación fue destacada, terminó en la tercera casilla del Grupo D (5 puntos) y clasificó al ‘play-off’ para lograr el boleto a los octavos de final de la Sudamericana. Contra todo pronóstico se ‘tumbó’ a otro gigante: Gremio.

De acceder a los cuartos de final, esperará al ganador del U. de Chile vs. Independiente de Argentina. Llegar a la definición por la copa no es descabellado, donde incluso puede enfrentar a Cienciano y pelear por el título. El “Papá de América” acabó invicto en el Grupo H, acumulando 10 unidades. Venció a Caracas y Deportes Iquique en Cusco, mientras que de visita robó dos empates. Atlético Mineiro era el más duro de la llave y en ambos partidos igualó.

De superar a los bolivianos, tendrá que aguardar a su próximo rival: y nuevamente Atlético Mineiro asoma, -que eliminó a Atlético Bucaramanga de Colombia- y Godoy Cruz de Argentina. Eso sí, el cuadro imperial ha sufrido las bajas de Christian Cueva (ahora en Emelec de Ecuador), Josué Estrada (Alianza Lima) y Gaspar Gentile (Alianza Lima). Aunque reforzó sus líneas con Alejandro Hohberg, Ray Sandoval, Cristian Souza, Nicolás Amasifuén, Gonzalo Aguirre y Yimy Gamero.

Cabe mencionar que Lima albergará la final de la Copa Libertadores (29 de noviembre). Si bien aún no se ha definido el escenario, el estadio Monumental es la primera opción. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) es la sede; sin embargo, la Conmebol envió una carta a la Federación Boliviana de Fútbol mostrando su preocupación por el estado actual del campo. En los próximos días habrá novedades y la confirmación de la misma, caso contrario, nuestra capital también se perfila como sede.