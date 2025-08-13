Alianza Lima empezó como local ante la Universidad Católica de Quito por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Alianza Lima hizo su tarea ante la U. Católica en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este triunfo, los íntimos dan un paso importante rumbo a la siguiente ronda del torneo, pero deberán sellar su clasificación en el juego de vuelta, que se llevará a cabo en Quito.

En el Estadio Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana, los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán que mantener el buen nivel ante un Trencito Azul que buscará hacerse fuerte como local en la altura.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta?

El encuentro está programado para este miércoles 20 de agosto y se podrá seguir desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto estará disponible aquí, en La República Deportes.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro correspondiente por el partido de ida entre Alianza Lima contra U. Católica terminó con un marcador de 2-0 a favor de los íntimos. El autor de ambos tantos fue el delantero Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui.

Próximos partidos de Alianza Lima

Torneo Clausura de la Liga 1

16.08 – 8:00 p. m. | Alianza Lima vs. AD Tarma

Copa Sudamericana (Playoffs)

20.08 – 7:30 p. m. | U. Católica (Ecu) vs. Alianza Lima (Per)

Próximos partidos de U. Católica

Liga Pro de Ecuador

16.08 – 4:30 p. m. | U. Católica vs. Libertad

Copa Sudamericana (Playoffs)