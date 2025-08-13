HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Deportes

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. Católica por el partido de vuelta de Copa Sudamericana?

Tras vencer a la Universidad Católica como local, el equipo blanquiazul deberá visitar la altura de Quito para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Alianza Lima empezó como local ante la Universidad Católica de Quito por la Copa Sudamericana. Foto: AFP
Alianza Lima empezó como local ante la Universidad Católica de Quito por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Alianza Lima hizo su tarea ante la U. Católica en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este triunfo, los íntimos dan un paso importante rumbo a la siguiente ronda del torneo, pero deberán sellar su clasificación en el juego de vuelta, que se llevará a cabo en Quito.

En el Estadio Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana, los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán que mantener el buen nivel ante un Trencito Azul que buscará hacerse fuerte como local en la altura.

PUEDES VER: Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta?

El encuentro está programado para este miércoles 20 de agosto y se podrá seguir desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto estará disponible aquí, en La República Deportes.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro correspondiente por el partido de ida entre Alianza Lima contra U. Católica terminó con un marcador de 2-0 a favor de los íntimos. El autor de ambos tantos fue el delantero Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui.

PUEDES VER: Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima

Torneo Clausura de la Liga 1

  • 16.08 – 8:00 p. m. | Alianza Lima vs. AD Tarma

Copa Sudamericana (Playoffs)

  • 20.08 – 7:30 p. m. | U. Católica (Ecu) vs. Alianza Lima (Per)

Próximos partidos de U. Católica

Liga Pro de Ecuador

  • 16.08 – 4:30 p. m. | U. Católica vs. Libertad

Copa Sudamericana (Playoffs)

  • 20.08 – 7:30 p. m. | U. Católica (Ecu) vs. Alianza Lima (Per)
Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

LEER MÁS
Alineaciones de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador por octavo de final de Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador por octavo de final de Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universidad Católica: hora y canal TV y ONLINE por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs Universidad Católica: hora y canal TV y ONLINE por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Deportes

[DSports EN VIVO] Cienciano vs Bolívar EN DIRECTO por Copa Sudamericana: minuto a minuto

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

La exorbitante diferencia económica entre Universitario y Palmeiras previo a octavos de final de la Libertadores: Casi 16 veces más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota