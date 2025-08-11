Alianza Lima ya se encuentra enfocado en lo que será el partido ante U. Católica por el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Íntimos recibirán al equipo ecuatoriano este miércoles 13 de agosto con la consigna de sacar ventaja de local para llegar con confianza a la vuelta. Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito no podrá contar con uno de sus titulares habituales: Carlos Zambrano.

El 'León' es uno de los futbolistas que nunca suele salir del once titular, tanto en la Liga 1 como en partidos de Copa. Sin embargo, ahora estará ausente y se espera que su regreso sea para el siguiente cotejo contra ADT, por el Torneo Clausura.

Alianza Lima suma su primera baja para enfrentar a U. Católica

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, el defensor peruano sufrió un golpe en la rodilla en la victoria ante Ayacucho FC. Pese a que ha mostrado signos de mejora, su regreso aún se daría para el sábado 16 de agosto, día en que Alianza Lima jugará contra ADT de Tarma en el Alejandro Villanueva.

"En cuanto a Carlos Zambrano. Jugador ayer fue golpeado en la rodilla. Presenta una leve mejoría, la cual será evaluada en el día a día. Se espera que pueda estar para el Alianza Lima ante ADT", escribió en su cuenta oficial de X.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante U. Católica?

El encuentro entre Alianza Lima y U. Católica por los octavos de final de la Sudamericana se jugará este miércoles 13 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿En qué canal ver Alianza Lima ante U. Católica?

En encuentro entre Alianza Lima y U. Católica será televisado por dos señales: DSports, en Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela; y por ESPN, en Perú y el resto de Sudamérica.