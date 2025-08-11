HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Deportes

¡Dura ausencia! Titular con Alianza Lima es primera baja para crucial partido ante U. Católica por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima recibirá a U. Católica en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana y a pocos días del partido se confirmó la primera baja que tendrá Néstor Gorosito.

Alianza Lima juega los octavos de la Sudamericana tras eliminar a Gremio en Brasil. Foto: composición LR/Club Alianza Lima
Alianza Lima juega los octavos de la Sudamericana tras eliminar a Gremio en Brasil. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Alianza Lima ya se encuentra enfocado en lo que será el partido ante U. Católica por el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Íntimos recibirán al equipo ecuatoriano este miércoles 13 de agosto con la consigna de sacar ventaja de local para llegar con confianza a la vuelta. Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito no podrá contar con uno de sus titulares habituales: Carlos Zambrano.

El 'León' es uno de los futbolistas que nunca suele salir del once titular, tanto en la Liga 1 como en partidos de Copa. Sin embargo, ahora estará ausente y se espera que su regreso sea para el siguiente cotejo contra ADT, por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: 'Seguro todo cambiará'

lr.pe

Alianza Lima suma su primera baja para enfrentar a U. Católica

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, el defensor peruano sufrió un golpe en la rodilla en la victoria ante Ayacucho FC. Pese a que ha mostrado signos de mejora, su regreso aún se daría para el sábado 16 de agosto, día en que Alianza Lima jugará contra ADT de Tarma en el Alejandro Villanueva.

"En cuanto a Carlos Zambrano. Jugador ayer fue golpeado en la rodilla. Presenta una leve mejoría, la cual será evaluada en el día a día. Se espera que pueda estar para el Alianza Lima ante ADT", escribió en su cuenta oficial de X.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante U. Católica?

El encuentro entre Alianza Lima y U. Católica por los octavos de final de la Sudamericana se jugará este miércoles 13 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima ante U. Católica?

En encuentro entre Alianza Lima y U. Católica será televisado por dos señales: DSports, en Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela; y por ESPN, en Perú y el resto de Sudamérica.

Notas relacionadas
Canal confirmado Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Guillermo Viscarra llega a Lima cojeando a pocos días del partido clave de Copa Sudamericana: "Me golpearon por todos lados"

Guillermo Viscarra llega a Lima cojeando a pocos días del partido clave de Copa Sudamericana: "Me golpearon por todos lados"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
DT interino de Melgar reveló qué le dijo Juan Reynoso previo a caída ante Sporting Cristal: "Sus consejos no se pueden desperdiciar"

DT interino de Melgar reveló qué le dijo Juan Reynoso previo a caída ante Sporting Cristal: "Sus consejos no se pueden desperdiciar"

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Localizan en Trujillo a joven censista reportada como desaparecida el 7 de agosto

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Deportes

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

¡Seis veces reinas! República Dominicana venció 3-0 a Colombia y levanta la Copa Panamericana de vóley 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota