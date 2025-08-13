Alianza Lima recibe a U. Católica de Ecuador este miércoles 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por ahora, ambos equipos igualan sin goles en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Paolo Guerrero, titular y líder en la zona ofensiva del cuadro que dirige Néstor Gorosito, se sintió y tuvo que ser sustituido. La lesión ocurrió al minuto 33 luego de un pase largo de Sergio Peña.

El 'Depredador' aceleró el recorrido tras el pase de su sobrino y compañero de equipo, pero se frenó en el camino luego de sentir un tirón en la pierna derecha. Tras ello, el máximo artillero de la selección peruana mostró su lamento y no pudo evitar quebrarse. En las imágenes mostradas por las señal que transmiete el partido, se ve al delantero nacional llorando.

Lesión de Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador

El delantero peruano se sintió al minuto 33. Después de un par de minutos, fue atendido por el cuerpo médico de Alianza Lima hasta ser sustituido. Los especialistas le tuvieron que poner hielo en el posterior. En su lugar ingresó Hernán Barcos.

Cabe señalar que Paolo Guerrero venía tras recupearse de un esguince en el tobillo derecho, lesión que lo alejó de los campos de juego en las últimas semanas.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro de vuelta, que definirá el pase a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, está programado para este miércoles 20 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). El cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.