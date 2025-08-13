HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Deportes

¡Desconsolado! Paolo Guerrero se quiebra tras salir lesionado a los 35 minutos en el Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana

Paolo Guerrero se sintió luego de un pase largo de Sergio Peña y tuvo que pedir su cambio. Tras salir de campo, el delantero de Alianza Lima mostró su lamento.

Paolo Guerrero es titular en Alianza Lima después de algunos partidos tras lesión. Foto: composición LR/difusión
Paolo Guerrero es titular en Alianza Lima después de algunos partidos tras lesión. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima recibe a U. Católica de Ecuador este miércoles 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por ahora, ambos equipos igualan sin goles en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Paolo Guerrero, titular y líder en la zona ofensiva del cuadro que dirige Néstor Gorosito, se sintió y tuvo que ser sustituido. La lesión ocurrió al minuto 33 luego de un pase largo de Sergio Peña.

El 'Depredador' aceleró el recorrido tras el pase de su sobrino y compañero de equipo, pero se frenó en el camino luego de sentir un tirón en la pierna derecha. Tras ello, el máximo artillero de la selección peruana mostró su lamento y no pudo evitar quebrarse. En las imágenes mostradas por las señal que transmiete el partido, se ve al delantero nacional llorando.

PUEDES VER: Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: 'No vengan con jóvenes'

lr.pe

Lesión de Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador

El delantero peruano se sintió al minuto 33. Después de un par de minutos, fue atendido por el cuerpo médico de Alianza Lima hasta ser sustituido. Los especialistas le tuvieron que poner hielo en el posterior. En su lugar ingresó Hernán Barcos.

Cabe señalar que Paolo Guerrero venía tras recupearse de un esguince en el tobillo derecho, lesión que lo alejó de los campos de juego en las últimas semanas.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

lr.pe

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro de vuelta, que definirá el pase a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, está programado para este miércoles 20 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). El cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Notas relacionadas
VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025: transmisión del partido por los octavos de final

VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025: transmisión del partido por los octavos de final

LEER MÁS
Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

LEER MÁS
Copa Sudamericana 2025: resultados de los partidos de hoy con Alianza Lima y Cienciano

Copa Sudamericana 2025: resultados de los partidos de hoy con Alianza Lima y Cienciano

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: Sergio Peña casi marca golazo de tiro libre

VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: Sergio Peña casi marca golazo de tiro libre

LEER MÁS
Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

LEER MÁS
Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Deportes

[DSports EN VIVO] Cienciano vs Bolívar EN DIRECTO por Copa Sudamericana: minuto a minuto

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

La exorbitante diferencia económica entre Universitario y Palmeiras previo a octavos de final de la Libertadores: Casi 16 veces más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota