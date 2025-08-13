Alan Cantero deja emotivo mensaje tras darle el triunfo a Alianza Lima ante U. Católica por Copa Sudamericana: "Venía sufriendo con lesiones"
El delantero de Alianza Lima, quien ingresó en la etapa complementaria, anotó los goles de la victoria ante U. Católica por la Copa Sudamericana.
- Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana
- ¡Desconsolado! Paolo Guerrero se quiebra tras salir lesionado a los 35 minutos en el Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana
"El equipo entró bien, concentrado, tuvimos varias ocasiones. Si nos íbamos con un empate iba a ser poco, pero gracias a Dios pudimos llevarnos una buena ventaja. La verdad estoy muy contento, porque venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero gracias al cuerpo médico, kinesiológos y la demás gente del club me pude recuperar. Este es un premio para mí, por el esfuerzo que venía haciendo día a día y muy feliz la verdad", declaró.