Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Deportes

Alan Cantero deja emotivo mensaje tras darle el triunfo a Alianza Lima ante U. Católica por Copa Sudamericana: "Venía sufriendo con lesiones"

El delantero de Alianza Lima, quien ingresó en la etapa complementaria, anotó los goles de la victoria ante U. Católica por la Copa Sudamericana.

Alan Cantero ingresó por Burlamaqui. Foto: captura de ESPN
"El equipo entró bien, concentrado, tuvimos varias ocasiones. Si nos íbamos con un empate iba a ser poco, pero gracias a Dios pudimos llevarnos una buena ventaja. La verdad estoy muy contento, porque venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero gracias al cuerpo médico, kinesiológos y la demás gente del club me pude recuperar. Este es un premio para mí, por el esfuerzo que venía haciendo día a día y muy feliz la verdad", declaró.

