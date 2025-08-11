HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
Deportes

Canal confirmado Cienciano ante Bolívar por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Cienciano afrontará un duro partido en La Paz, donde buscará sacar ventaja pensando en lo que será la vuelta en el Cusco. Conoce AQUÍ todos los detalles de este partido por los octavos de la Copa Sudamericana.

Cienciano y Bolívar jugarán en el Hernando Siles. Foto: composición LR/Club Cienciano/Club Bolívar
Cienciano y Bolívar jugarán en el Hernando Siles. Foto: composición LR/Club Cienciano/Club Bolívar

Se reanuda la Copa Sudamericana 2025. Cienciano y Bolívar, del delantero Martín Cauteruccio, protagonizarán un partidazo este miércoles 13 de agosto por la ida de los octavos de final del certamen continental. El partido se disputará en el estadio Hernando Siles y será transmitido por la señal de DSports.

'El Papá' llega a este partido tras empatar 1-1 con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025, mientras que los Celestes vienen de golear 5-0 a Real Tomayapo por la Primera División de Bolivia.

PUEDES VER: Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Torneo Clausura: 'Seguro todo cambiará'

lr.pe

¿En qué canal transmitirán Cienciano ante Bolívar?

La transmisión del Cienciano ante Bolívar estará a cargo exclusivamente de la señal de DSports, para todo Sudamérica, menos para Centroamérica ni México.

¿A qué hora juegan Cienciano ante Bolívar?

El choque entre Cienciano y Bolívar en La Paz comenzará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana).

¿Dónde ver ONLINE Cienciano ante Bolívar?

Si quieres seguir el Cienciano ante Bolívar por internet, ingresa a la plataforma de DGO. Si no cuentas con esta opción, puedes seguir la cobertura online a través de la web de La República Deportes.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

Cienciano vs Bolívar: historial reciente

Cienciano y Bolívar se han enfrentado 4 veces, cada equipo registra 2 triunfos cada uno.

  • Bolívar 2-1 Cienciano | 29.01.12 | Amistoso
  • Cienciano 1-3 Bolívar | 25.01.12 | Amistoso
  • Bolívar 2-3 Cienciano | 28.03.07 | Copa Sudamericana
  • Cienciano 5-1 Bolívar | 08.03.07 | Copa Sudamericana.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Cienciano y Bolívar por la Copa Sudamericana?

El segundo partido entre ambas escuadras por el pase a los cuartos de final de la Sudamericana está pactado para el próximo miércoles 20 de agosto desde las 5.00 p. m. (hora de Perú).

Notas relacionadas
Canal confirmado Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Guillermo Viscarra llega a Lima cojeando a pocos días del partido clave de Copa Sudamericana: "Me golpearon por todos lados"

Guillermo Viscarra llega a Lima cojeando a pocos días del partido clave de Copa Sudamericana: "Me golpearon por todos lados"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
DT interino de Melgar reveló qué le dijo Juan Reynoso previo a caída ante Sporting Cristal: "Sus consejos no se pueden desperdiciar"

DT interino de Melgar reveló qué le dijo Juan Reynoso previo a caída ante Sporting Cristal: "Sus consejos no se pueden desperdiciar"

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Deportes

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota