Se reanuda la Copa Sudamericana 2025. Cienciano y Bolívar, del delantero Martín Cauteruccio, protagonizarán un partidazo este miércoles 13 de agosto por la ida de los octavos de final del certamen continental. El partido se disputará en el estadio Hernando Siles y será transmitido por la señal de DSports.

'El Papá' llega a este partido tras empatar 1-1 con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025, mientras que los Celestes vienen de golear 5-0 a Real Tomayapo por la Primera División de Bolivia.

¿En qué canal transmitirán Cienciano ante Bolívar?

La transmisión del Cienciano ante Bolívar estará a cargo exclusivamente de la señal de DSports, para todo Sudamérica, menos para Centroamérica ni México.

¿A qué hora juegan Cienciano ante Bolívar?

El choque entre Cienciano y Bolívar en La Paz comenzará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana).

¿Dónde ver ONLINE Cienciano ante Bolívar?

Si quieres seguir el Cienciano ante Bolívar por internet, ingresa a la plataforma de DGO. Si no cuentas con esta opción, puedes seguir la cobertura online a través de la web de La República Deportes.

Cienciano vs Bolívar: historial reciente

Cienciano y Bolívar se han enfrentado 4 veces, cada equipo registra 2 triunfos cada uno.

Bolívar 2-1 Cienciano | 29.01.12 | Amistoso

2-1 Cienciano | 29.01.12 | Amistoso Cienciano 1-3 Bolívar | 25.01.12 | Amistoso

| 25.01.12 | Amistoso Bolívar 2-3 Cienciano | 28.03.07 | Copa Sudamericana

| 28.03.07 | Copa Sudamericana Cienciano 5-1 Bolívar | 08.03.07 | Copa Sudamericana.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Cienciano y Bolívar por la Copa Sudamericana?

El segundo partido entre ambas escuadras por el pase a los cuartos de final de la Sudamericana está pactado para el próximo miércoles 20 de agosto desde las 5.00 p. m. (hora de Perú).