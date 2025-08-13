HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Por la ida de los octavos de la Sudamericana, Cienciano y Bolívar se medirán en el Estadio Hernando Siles. Conoce AQUÍ el horario, canales de TV, pronósticos y alineaciones de este cotejo.

Cienciano y Bolívar jugarán primero en La Paz. Foto: composición LR
¿A qué hora juega Cienciano vs Bolívar EN VIVO por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025? El encuentro se disputará este miércoles 13 de agosto en el Hernando Siles desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DSports, en Sudamérica. Asimismo, podrías seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

El conjunto que dirige Carlos Desio afronta este encuentro luego de igualar 1-1 frente a Comerciantes Unidos en el Torneo Clausura 2025. Por otro lado, los Celestes llegan con el impulso de una contundente victoria 5-0 sobre Real Tomayapo en la Primera División de Bolivia. Alejandro Hohberg es el principal elemento de ataque del 'Papá', mientras que Martín Cauteruccio destaca en el cuadro boliviano.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Bolívar?

El Cienciano vs Bolívar está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (jueves 14).

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar?

En Sudamérica, el enfrentamiento entre Cienciano vs Bolívar se transmitirá por medio de DSports.

Cienciano vs Bolívar: alineaciones posibles

  • Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz, Neira, Gamero, Torrejón, González, Beto, Hohberg y Garcés.
  • Bolívar: Lampe, Freita, Torren, Echevarría, Sagredo, Matheus, Justiniano, Cataño, Velásquez, Cauteruccio y Rodríguez.

Cienciano vs Bolívar: historial reciente

Cienciano y Bolívar se han enfrentado solo 4 veces. El historial muestra un registro igualado con 2 triunfos cada uno.

  • Bolívar 2-1 Cienciano | 29.01.12 | Amistoso
  • Cienciano 1-3 Bolívar | 25.01.12 | Amistoso
  • Bolívar 2-3 Cienciano | 28.03.07 | Copa Sudamericana
  • Cienciano 5-1 Bolívar | 08.03.07 | Copa Sudamericana.

¿Dónde ver ONLINE Cienciano vs Bolívar?

Si quieres seguir el Cienciano ante Bolívar por internet, ingresa a la plataforma de DGO. Si no cuentas con esta opción, puedes seguir la cobertura online a través de la web de La República Deportes.

