Eryc Castillo no descarta volver a Barcelona SC en un futuro tras renovar con Alianza Lima: "Solo hay que coordinarlo"
El conjunto aliancista refuerza su plantilla para el 2026 con fichajes importantes, incluidos Jairo Vélez y Luis Ramos, buscando cubrir las salidas significativas del club y fortalecer su alineación.
Eryc Castillo se convirtió en pieza clave en la temporada 2025 para Alianza Lima, ya que brilló en la Copa Sudamericana y aportó un buen nivel en Liga 1. El extremo ecuatoriano demostró ser potente y desequilibrante e incluso anotó goles importantes en los partidos más picantes. La experiencia y su habilidad hicieron que se gane el cariño del popular club de La Victoria. La directiva aliancista no dudó en retenerlo con un contrato hasta el 2027.
Uno de los extranjeros que más diferencia marcó en los últimos años, junto con Hernán Barcos, fue Eryc Castillo. Los fanáticos no se cansaron de verlo dribleando defensores y rompiendo cinturas con facilidad. Sin embargo, el delantero todavía no se olvida de su primer amor (Barcelona SC)
¿Qué dijo Eryc Castillo sobre sobre Alianza Lima y Barcelona SC?
El extremo de 30 años sorprendió al ser consultado sobre un posible regreso a Barcelona SC. “Mi responsabilidad es Alianza Lima, estoy concentrado en eso y si en algún momento se da regresar al balompié ecuatoriano, bienvenido sea. Fue un año muy productivo en lo personal. Se pudo renovar por un tiempo largo (tres años más) para comenzar un 2026 con pie derecho", reveló Eryc Castillo en 'El Canal del Fútbol' (Canal de Ecuador)
Además, no descartó regresar a Barcelona SC. "La posibilidad de volver a Barcelona SC en algún momento siempre está, solo hay que coordinarlo", sentenció el flamante refuerzo de Alianza Lima.
Fichajes de Alianza Lima para el 2026
La directiva realizó inversiones en nuevos fichajes, destacando a Jairo Vélez, exfutbolista de Universitario. A ellos se suma, la llegada del '9' Luis Ramos para tapar el hueco que dejó Hernán Barcos en una polémica salida del club. El arco también estará asegurado con Alejandro Duarte. Por otro lado, Federico Giroti y 'Nico' siguen sonando fuerte en el mundo blanquiazul.
- Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)
- Luis Ramos (procedente de Cusco FC)
- D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)
- Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)
- Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)
- Nicolás Díaz (rumor - procedente de Xolos de Tijuana)
- Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres)
- Javier Méndez (rumor - procedente de Peñarol)