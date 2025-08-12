Durante la transmisión del programa de L1 MAX, se vivió un intenso debate sobre el partido de Universitario de Deportes contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, protagonizado por los exarqueros José Carvallo y Erick Delgado, quienes dieron sus respectivas perspectivas sobre cómo afrontar este importante encuentro.

Por su parte, Delgado resaltó que, si la ‘U’ no se arriesga durante el desarrollo del partido, un empate podría significar prácticamente su eliminación del certamen. En cambio, Carvallo destacó que los cremas son muy fuertes como locales, por lo que considera posible conseguir un triunfo, más aún contando con el apoyo de su hinchada.

Delgado y Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario contra Palmeiras

Erick Delgado: “Si Fossati no arriesga en algún momento del partido para ganarlo, lo pierde allá, lo va a perder. El empate te saca de la Copa (Libertadores). Lo mejor es que vaya con la estrategia y ver cómo se plantan. (…) Creo que más vulnerables en estos 7 años no ha estado Palmeiras como ahora. Para mí, hasta hace 3 meses, era el mejor de América”.

Carvallo: “Nos cuesta con los equipos brasileños, pero la ‘U’ es fuerte de local, va a estar con su gente, viene de un envión muy bueno en el torneo local. Yo creo que la ‘U’ está envalentonada. Es muy importante que el jugador crea que puede ganar un partido como este. La ‘U’ tiene forma, tiene armas para ganarle y cuenta con variantes”.

¿Cuándo juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Este partido corresponde a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos atraviesan un buen momento en sus respectivas ligas: Universitario marcha segundo en el Torneo Clausura, mientras que los brasileños se ubican terceros en el Brasileirao.