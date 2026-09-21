Milagros Leiva se defiende tras revelar nombre de la víctima del caso Liceo Naval: "Me ganó la madre que soy"

Milagros Leiva retomó su programa ‘Sin Rodeos’ el lunes por la noche y volvió a referirse al caso del adolescente agredido en un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise. En su intervención, pidió nuevamente disculpas por haber pronunciado el nombre del menor en vivo durante la emisión del viernes, hecho que generó rechazo absoluto y desató exigencias de una sanción drástica para la periodista.

La conductora de televisión reconoció que cometió un error al revelar la identidad del adolescente, aunque insistió en que su intención siempre ha sido defender a las víctimas de violencia sexual. Con más de tres décadas de trayectoria, sostuvo que su reacción estuvo marcada por la indignación frente a declaraciones que minimizaron la agresión denunciada.

Milagros Leiva rompe su silencio tras revelar nombre de la víctima del Liceo Naval

“Hay momentos para alzar la voz, los periodistas siempre lo hacemos, y hay momentos para reconocer errores. Hoy, a mí me corresponde pedir perdón nuevamente, y lo hago desde lo más profundo de mi ser, de mi ejercicio periodístico”, expresó al inicio de su mensaje.

La conductora explicó que el viernes pasado, al pronunciar el nombre del menor, se dio cuenta de inmediato y pidió disculpas en vivo. “Le pedí perdón a él, a su madre, a su familia y a toda mi audiencia. Pero su nombre jamás debió ser pronunciado, y le reitero mis disculpas a él y otra vez a toda su familia”, señaló, subrayando que el periodismo exige proteger la identidad de los menores.

Leiva también detalló el contexto emocional que la llevó a cometer el error, aunque aseguró que no pretende justificarse: “Yo vi el viernes a un padre de los agresores declarando que lo sucedido era una especie de juego, de chacota. Tengo que reconocer que me ganó la indignación. Me ganó la madre que soy, la mujer que soy. Todo eso explica mi error, pero no lo justifica”. La periodista enfatizó que su intención no fue excusarse, sino reconocer la falta y asumirla públicamente; sin embargo, los comentarios en la transmisión en vivo de su programa se dividieron ante sus palabras.

“Pueden seguir insultándome”: Milagros Leiva se dirige a sus detractores

La periodista enfatizó que asumir su error no significa renunciar a la búsqueda de justicia. “Perdón no significa renunciar a la verdad ni abandonar la búsqueda de justicia. Que nada ni nadie evite que la verdad salga a la luz: un adolescente ha sido víctima de una agresión sexual brutal en un bus escolar. Esto nunca debió pasar en nuestro país. Esto no va a volver a suceder”, sostuvo.

En otro momento, remarcó que no pretende desviar la atención hacia su figura. “Yo no soy el centro. A todos mis detractores, pueden seguir insultándome, pero yo no soy el centro. Quien debe permanecer en el centro de esta historia es la víctima de una agresión escabrosa que no ha debido de ocurrir”, dijo.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo al adolescente y exigir sanciones para todos los responsables, incluidos los adultos presentes en el bus escolar. “Se tiene que proteger al adolescente dañado, se tiene que reparar lo que él ha sufrido. Yo no voy a renunciar jamás a defenderlo. Tampoco voy a renunciar a exigir hasta las últimas consecuencias una verdad, una sanción y una verdadera justicia”, concluyó.