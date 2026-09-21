Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVODebate municipal 2026 hoy: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

Milagros Leiva se defiende tras revelar nombre de la víctima del caso Liceo Naval: "Me ganó la madre que soy"

La periodista Milagros Leiva aseguró que "le ganó la indignación" cuando reveló el nombre del menor agredido sexualmente en un bus del Liceo Naval. Además, se dirigió a sus detractores.

La periodista Milagros Leiva intentó explicarse tras revelar el nombre de víctima del caso Liceo Naval.
La periodista Milagros Leiva intentó explicarse tras revelar el nombre de víctima del caso Liceo Naval.Foto: captura Panamericana
google iconLa República en Google

Milagros Leiva retomó su programa ‘Sin Rodeos’ el lunes por la noche y volvió a referirse al caso del adolescente agredido en un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise. En su intervención, pidió nuevamente disculpas por haber pronunciado el nombre del menor en vivo durante la emisión del viernes, hecho que generó rechazo absoluto y desató exigencias de una sanción drástica para la periodista.

La conductora de televisión reconoció que cometió un error al revelar la identidad del adolescente, aunque insistió en que su intención siempre ha sido defender a las víctimas de violencia sexual. Con más de tres décadas de trayectoria, sostuvo que su reacción estuvo marcada por la indignación frente a declaraciones que minimizaron la agresión denunciada.

Puedes ver

Madre de menor agredido en Liceo Naval perdona a Milagros Leiva por revelar identidad de su hijo y periodista manda firme mensaje

lr.pe

Milagros Leiva rompe su silencio tras revelar nombre de la víctima del Liceo Naval

“Hay momentos para alzar la voz, los periodistas siempre lo hacemos, y hay momentos para reconocer errores. Hoy, a mí me corresponde pedir perdón nuevamente, y lo hago desde lo más profundo de mi ser, de mi ejercicio periodístico”, expresó al inicio de su mensaje.

La conductora explicó que el viernes pasado, al pronunciar el nombre del menor, se dio cuenta de inmediato y pidió disculpas en vivo. “Le pedí perdón a él, a su madre, a su familia y a toda mi audiencia. Pero su nombre jamás debió ser pronunciado, y le reitero mis disculpas a él y otra vez a toda su familia”, señaló, subrayando que el periodismo exige proteger la identidad de los menores.

Leiva también detalló el contexto emocional que la llevó a cometer el error, aunque aseguró que no pretende justificarse: “Yo vi el viernes a un padre de los agresores declarando que lo sucedido era una especie de juego, de chacota. Tengo que reconocer que me ganó la indignación. Me ganó la madre que soy, la mujer que soy. Todo eso explica mi error, pero no lo justifica”. La periodista enfatizó que su intención no fue excusarse, sino reconocer la falta y asumirla públicamente; sin embargo, los comentarios en la transmisión en vivo de su programa se dividieron ante sus palabras.

Puedes ver

Panamericana TV lanza comunicado tras error de Milagros Leiva, pero no revela sanción

lr.pe

“Pueden seguir insultándome”: Milagros Leiva se dirige a sus detractores

La periodista enfatizó que asumir su error no significa renunciar a la búsqueda de justicia. “Perdón no significa renunciar a la verdad ni abandonar la búsqueda de justicia. Que nada ni nadie evite que la verdad salga a la luz: un adolescente ha sido víctima de una agresión sexual brutal en un bus escolar. Esto nunca debió pasar en nuestro país. Esto no va a volver a suceder”, sostuvo.

En otro momento, remarcó que no pretende desviar la atención hacia su figura. “Yo no soy el centro. A todos mis detractores, pueden seguir insultándome, pero yo no soy el centro. Quien debe permanecer en el centro de esta historia es la víctima de una agresión escabrosa que no ha debido de ocurrir”, dijo.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo al adolescente y exigir sanciones para todos los responsables, incluidos los adultos presentes en el bus escolar. “Se tiene que proteger al adolescente dañado, se tiene que reparar lo que él ha sufrido. Yo no voy a renunciar jamás a defenderlo. Tampoco voy a renunciar a exigir hasta las últimas consecuencias una verdad, una sanción y una verdadera justicia”, concluyó.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Pía Copello rompe su silencio y lamenta asesinato de la periodista 'La China Polo': "Es súper triste"

FC Barcelona vs Real Madrid: día y horario confirmado del clásico español por LaLiga 2026

Mónica Yaya sobre reelección encubierta: "El JNE debe decir a quién le dará la credencial de alcalde"

Espectáculos

María Pía Copello rompe su silencio y lamenta asesinato de la periodista 'La China Polo': "Es súper triste"

‘Cristorata’ se defiende tras ser acusado de burlarse de la víctima del caso Liceo Naval

Daniela, hija de Leao Butrón, revela que ya convive con Jairo Concha y destapa detalles inéditos de su relación: "Le gusta el ají de gallina"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori llegó a EE. UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

Miguel Torres sale en defensa del ministro del Interior y cuestiona su censura mientras presiona por pedido de facultades

Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre