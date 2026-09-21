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Deportes

FC Barcelona vs Real Madrid: día y horario confirmado del clásico español por LaLiga 2026

La próxima edición del clásico español será decisiva para los equipos de Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Revisa el historial, horario y fecha del Barcelona - Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid afrontan realidades distintas en LaLiga 2026-27. Foto: composición LR/AFP
Barcelona y Real Madrid afrontan realidades distintas en LaLiga 2026-27. Foto: composición LR/AFP
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Todo va quedando listo para una nueva edición del clásico español. El Barcelona de Lamine Yamal y Raphinha se alista para recibir en el Camp Nou a un Real Madrid que no termina de convencer con su juego a sus seguidores. En medio de este panorama, se confirmó el horario del partidazo.

El conjunto comandado por Hansi Flick registra un demoledor arranque con puntaje perfecto y un espectacular registro de 31 goles en solo siete partidos. Por su parte, los dirigidos por José Mourinho acaban de perder el derbi frente al Atlético Madrid y cayeron al cuarto lugar de la tabla de posiciones.

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¿Cuándo juegan el clásico Barcelona vs Real Madrid?

El primer clásico de la temporada entre culés y merengues, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, se jugará el domingo 25 de octubre.

¿A qué hora es el clásico de España?

El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía para seguirlo desde otros países.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Las señales de ESPN y DSports cuentan con los derechos para transmitir el clásico español y los partidos de LaLiga. Se espera que en los próximos días se confirme el canal específico.

  • España: Movistar LaLiga, DAZN
  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: Sky Sports
  • Sudamérica: DSports.
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Barcelona vs Real Madrid: últimos partidos

El conjunto blaugrana solo perdió uno de los últimos cinco enfrentamientos ante Real Madrid.

  • Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 10 de mayo del 2026
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España (final) | 11 de enero del 2026
  • Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2025
  • Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo del 2025
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril del 2025

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