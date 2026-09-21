FC Barcelona vs Real Madrid: día y horario confirmado del clásico español por LaLiga 2026

Todo va quedando listo para una nueva edición del clásico español. El Barcelona de Lamine Yamal y Raphinha se alista para recibir en el Camp Nou a un Real Madrid que no termina de convencer con su juego a sus seguidores. En medio de este panorama, se confirmó el horario del partidazo.

El conjunto comandado por Hansi Flick registra un demoledor arranque con puntaje perfecto y un espectacular registro de 31 goles en solo siete partidos. Por su parte, los dirigidos por José Mourinho acaban de perder el derbi frente al Atlético Madrid y cayeron al cuarto lugar de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juegan el clásico Barcelona vs Real Madrid?

El primer clásico de la temporada entre culés y merengues, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, se jugará el domingo 25 de octubre.

¿A qué hora es el clásico de España?

El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía para seguirlo desde otros países.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Las señales de ESPN y DSports cuentan con los derechos para transmitir el clásico español y los partidos de LaLiga. Se espera que en los próximos días se confirme el canal específico.

España: Movistar LaLiga, DAZN

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+

México: Sky Sports

Centroamérica: Sky Sports

Sudamérica: DSports.

Barcelona vs Real Madrid: últimos partidos

El conjunto blaugrana solo perdió uno de los últimos cinco enfrentamientos ante Real Madrid.