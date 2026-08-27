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Pataz: deslizamiento en laguna Pías deja heridos y afecta comercios y embarcaciones

El movimiento de tierra ocurrió durante la madrugada de este jueves. Cinco locales comerciales y cuatro embarcaciones artesanales resultaron afectados.

Un deslizamiento de tierra en la laguna Pías, Pataz, La Libertad, dejó tres heridos y causó daños a cinco comercios y cuatro embarcaciones artesanales. El COER La Libertad reportó el incidente a las 2:30 a. m.
Un deslizamiento de tierra en la laguna Pías, Pataz, La Libertad, dejó tres heridos y causó daños a cinco comercios y cuatro embarcaciones artesanales. El COER La Libertad reportó el incidente a las 2:30 a. m. | Andina
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Un deslizamiento de tierra registrado durante la madrugada de este jueves en los alrededores de la laguna Pías, en la provincia de Pataz, región La Libertad, dejó tres personas heridas y daños materiales en cinco locales comerciales y cuatro embarcaciones artesanales.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, el evento ocurrió aproximadamente a las 2.30 a. m., cuando un movimiento de tierra se produjo en las inmediaciones del conocido atractivo turístico de la provincia.

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Balance de daños

Tras la emergencia, personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pías acudió a la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y determinar el impacto provocado por el deslizamiento.

Los tres heridos fueron rescatados y trasladados de inmediato a la posta médica del distrito de Pías, donde recibieron atención y permanecen bajo observación del personal de salud. En tanto, trabajadores de la municipalidad apoyaron a los afectados en el rescate y traslado de sus pertenencias.

Las autoridades mantienen las coordinaciones para atender la emergencia y evaluar las acciones necesarias. Asimismo, recomendaron a la población y a quienes realizan actividades turísticas y de transporte fluvial extremar las precauciones en las inmediaciones de la laguna, debido a la inestabilidad del terreno.

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¿Dónde queda la laguna Pías?

La laguna Pías se encuentra en la provincia de Pataz, en la sierra oriental de La Libertad, y es uno de los principales atractivos naturales de la zona. Su acceso desde Trujillo implica un extenso recorrido por carretera debido a la compleja geografía de la región.

El COER La Libertad continúa monitoreando la situación junto con las autoridades locales, mientras se espera completar la evaluación de los daños ocasionados por el deslizamiento.

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