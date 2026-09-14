Precipitaciones, nieve y granizo afectarán esta zona del país hasta el 16 de septiembre, según Senamhi
El fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas elevadas. Revisa el detalle del pronóstico y adopta tus precauciones para los siguientes días.
- ¿Buscas terreno en Lima? MML subastará 78 lotes desde S/42.000 en cuatro distritos este 30 de septiembre: requisitos y cómo participar
- León XIV cumple 71 años: Chiclayo celebra al papa que un día fue suyo con marinera y sus platos favoritos
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde este lunes 14 hasta el miércoles 16 de septiembre se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte, centro y sur del país. El fenómeno podría incluir nieve, granizo, aguanieve y lluvia, según un reciente aviso del organismo.
PUEDES VER: 248 homicidios en 46 días de Gobierno de Keiko Fujimori: Lima lidera asesinatos a casi un año de estados de emergencia
¿Qué regiones serán afectadas por el periodo de precipitaciones?
Según el Senamhi, la afectación alcanzaría a los departamentos de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y San Martín. Sin embargo, son determinadas zonas las que podrían presentar las precipitaciones anticipadas por la entidad.
TE RECOMENDAMOS
AGENTE DE SEGURIDAD ESTARÍA INVOLUCRADO EN MASACRE Y ENCUESTA REVELA EMPATE TÉCNICO | ARDE TROYA
Por ejemplo, la ocurrencia de granizo se espera en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas se pronostican para localidades sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar de la sierra centro y sierra sur del país. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.
¿Cómo iniciará el fenómeno este 14 de septiembre?
Para este 14 de septiembre, se esperan acumulados de precipitación de alrededor de 14 milímetros por día en la sierra norte, así como entre 9 mm/día y 14 mm/día en la sierra centro. El Senamhi recomienda ser prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo, además de mantenerse informado del desarrollo de la situación meteorológica a través de los canales oficiales.