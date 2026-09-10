El Niño ya está en fase extraordinaria: ¿Cuándo empezarían las lluvias intensas? Esto dice el Senamhi

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que El Niño Costero ya se encuentra en fase extraordinaria. Según el especialista del organismo, Nelson Quispe, el fenómeno se manifiesta con el aumento de la temperatura del aire, el cual responde al calentamiento del mar y a la proximidad de la estación de primavera, cuyo inicio está previsto para el 22 de septiembre.

En este contexto, el experto adelantó que las temperaturas seguirán subiendo debido a estas condiciones, pero advirtió también que cada vez nos acercamos más a la temporada en la que se presentan las precipitaciones pluviales influenciadas por el evento climático, que suelen registrarse durante los últimos meses del año.

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¿Cuándo empezarían a registrarse lluvias intensas en el Perú, según Senamhi?

Quispe afirmó que actualmente el país se encuentra en condiciones secas (baja humedad en el ambiente y cielo despejado), pero señaló que esto podría cambiar durante los últimos meses del año. "Esperamos que, a partir de noviembre, empiecen las primeras lluvias y eso irá en aumento paulatino en verano, donde predominan las precipitaciones, así como sus efectos", expresó a la Agencia Andina.

Según un reporte del Centro Nacional de Estimaciones, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), las regiones de la costa norte y centro del Perú, especialmente Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, junto con Áncash y Lima, serán las más afectadas por lluvias intensas, inundaciones y huaicos debido al impacto del fenómeno de El Niño Costero.

Temperaturas irán en aumento y podrían bordear los 40 °C

El especialista también estimó que las temperaturas máximas diurnas en departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que actualmente alcanzan los 37 °C, van a continuar aumentando y podrían bordear los 40 °C entre febrero y marzo del 2027 debido al calentamiento del mar.

"Todavía nos quedan varios meses por delante y las temperaturas van a seguir subiendo, como consecuencia del calentamiento del mar y la llegada del verano", precisó Quispe. La diferencia es notoria con los registros que se alcanzan cuando el país está en temporada de no presencia de El Niño y los valores oscilan entre 30 °C y 32 °C.