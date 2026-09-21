María Pía Copello rompe su silencio y lamenta asesinato de la periodista 'La China Polo': "Es súper triste"

El asesinato de Susy Aponte Polo, conocida en el ámbito periodístico como 'La China Polo', generó diversas reacciones tras su muerte ocurrida el 19 de septiembre de 2026. La comunicadora se encontraba realizando actividades vinculadas con su campaña política para el Gobierno Regional de Áncash cuando fue atacada a balazos mientras participaba en una transmisión en vivo para un medio local.

El caso también fue comentado por María Pía Copello en su programa 'Sin más que decir'. La conductora lamentó públicamente el crimen y expresó su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa el país. Además, pidió que el caso sea investigado y que las personas involucradas respondan ante las autoridades correspondientes.

María Pía Copello se pronuncia tras muerte de la periodista conocida como 'La China Polo'

María Pía Copello decidió abordar el asesinato de 'La China Polo' durante una reciente edición de su espacio 'Sin más que decir'. La presentadora se refirió a las circunstancias en las que ocurrió el ataque contra la periodista y cuestionó que un crimen de esta naturaleza haya ocurrido en un lugar público y mientras la víctima era grabada.

Durante su intervención, la expresentadora de América Televisión expresó su pesar por la muerte de Susy Aponte Polo y señaló que el episodio refleja el nivel de preocupación que existe frente a la delincuencia en el país. “Todo lo que está ocurriendo en nuestro país es raro, triste, ya nadie puede salir tranquilo”, manifestó la conductora al comentar el asesinato registrado en Caraz.

Copello también cuestionó que los responsables de un ataque puedan actuar frente a cámaras sin aparentar temor por quedar registrados. “En pleno video, en pleno en vivo, no hay reparo, no les interesa si están ponchados y salir ahí, no les interesa nada”, sostuvo la conductora, al referirse a la gravedad de lo ocurrido.

La reacción de la presentadora se produjo dos días después de la muerte de la periodista. Además de lamentar el fallecimiento, María Pía Copello puso énfasis en la necesidad de que la investigación permita determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades sobre el crimen que acabó con la vida de Susy Aponte Polo.

María Pía Copello pide justicia tras muerte de 'La China Polo'

Durante su pronunciamiento, la exconductora de 'Esto es guerra' hizo un llamado para que las autoridades investiguen el asesinato de 'La China Polo' y determinen quiénes estuvieron involucrados en el ataque. La conductora remarcó que el caso no debería quedar impune y pidió que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.

“Necesitamos medidas, que se investigue y que lógicamente las personas que estén involucradas paguen por esto”, señaló María Pía Copello durante su programa. Su pedido estuvo relacionado con la necesidad de esclarecer el crimen y evitar que la muerte de la periodista quede sin una respuesta de las autoridades.

La presentadora también se mostró preocupada por las versiones y acusaciones que comenzaron a circular en redes sociales después del asesinato. En ese contexto, pidió responsabilidad a los usuarios y a los creadores de contenido que difundían señalamientos sobre una eventual responsabilidad en el caso.