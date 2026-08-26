Piura lidera las áreas con mayor vulnerabilidad, concentrando 1.357.582 habitantes en riesgo por lluvias intensas y 280.790 más por huaicos. | Foto: Andina/Composición LR

Piura lidera las áreas con mayor vulnerabilidad, concentrando 1.357.582 habitantes en riesgo por lluvias intensas y 280.790 más por huaicos. | Foto: Andina/Composición LR

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Más de 9 millones de personas en Perú se encuentran expuestas a un nivel de riesgo muy alto frente a inundaciones, desbordes de ríos, huaicos, deslizamientos y sequías vinculadas con el fenómeno El Niño, según escenarios elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). La evaluación considera información meteorológica e hidrológica proporcionada por el Senamhi.

Los escenarios identifican diferentes amenazas según la zona del país. Mientras la costa norte concentra una elevada vulnerabilidad frente a lluvias intensas e inundaciones, sectores de la sierra sur enfrentan el riesgo contrario: escasez de precipitaciones y sequías. Los estudios están disponibles para autoridades y ciudadanos mediante la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).

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Piura lidera las zonas con mayor riesgo por inundaciones y huaicos

De acuerdo con información proporcionada por Cenepred a la Agencia Andina, 22 departamentos concentran a 7 millones 951 mil 322 habitantes en situación de riesgo muy alto ante inundaciones asociadas con lluvias intensas. Piura encabeza este escenario con 27 distritos y una población aproximada de 1 millón 357 mil 582 personas expuestas.

Lambayeque, La Libertad y Tumbes también figuran entre los departamentos de la costa norte con mayor vulnerabilidad, mientras Loreto destaca dentro de la selva. En paralelo, 16 departamentos reúnen a alrededor de 1 millón 383 mil personas en riesgo muy alto frente a huaicos, deslizamientos y otros movimientos de masa. Piura vuelve a encabezar la relación, con 20 distritos y 280 mil 790 habitantes comprendidos en este escenario.

Puno concentra la mayor población en riesgo muy alto por sequías asociadas a El Niño

El comportamiento de El Niño no produce las mismas consecuencias en todo el territorio. Cenepred también ha evaluado el riesgo por falta de precipitaciones en la sierra sur, donde 76 distritos pertenecientes a ocho departamentos concentran a 622.301 personas expuestas a un nivel de riesgo muy alto por sequía.

Puno presenta la mayor cantidad de población comprendida en este escenario, con 29 distritos y 465 mil 890 habitantes expuestos a una posible escasez de recursos hídricos. Cenepred precisó que estas evaluaciones se actualizan conforme cambian los informes técnico-científicos. Además, sus especialistas brindan asistencia a gobiernos regionales y locales para elaborar planes de prevención, reducción de riesgos y educación comunitaria frente a emergencias.