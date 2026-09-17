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Sociedad

Lluvias en la costa norte: Senamhi prevé precipitaciones por encima de lo normal en los próximos meses

A partir de noviembre, se presentarían episodios de moderada a fuerte intensidad en la costa norte. Además, las lluvias se mantendrían con niveles por encima de lo habitual hasta el periodo de enero a marzo de 2027, correspondiente al verano.

Lluvias en la costa norte
Lluvias en la costa norteComposición LR / Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que entre septiembre y noviembre de 2026 se presenten precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte. Las lluvias podrían alcanzar episodios de moderada a fuerte intensidad, principalmente a partir de noviembre, informó la entidad.

Según el pronóstico, este panorama será distinto al de la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía, donde se esperan lluvias entre normales e inferiores a lo normal. En tanto, a lo largo de la costa peruana, las temperaturas se mantendrían muy por encima de sus valores habituales, con posibilidad de alcanzar nuevos récords de temperatura.

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Lluvias se extenderían hasta el verano de 2027

Un dato adicional anticipado por el Senamhi es que las precipitaciones por encima de lo normal se extenderían para el periodo de enero a marzo de 2027, correspondiente al verano, en la costa norte, costa central y sectores de la sierra norte occidental. Por el contrario, se prevén condiciones de lluvias entre normales e inferiores a lo normal en la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía.

En cuanto al comportamiento hidrológico, los ríos de la región hidrográfica del Pacífico, principalmente en la zona norte, presentarían caudales por encima de lo normal desde noviembre; mientras que en las zonas centro y sur, así como en las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominarían condiciones entre normales e inferiores a lo normal.

Niño Costero continuaría hasta otoño de 2027

Según el último reporte de la Comisión Multisectorial ENFEN, la Alerta de El Niño Costero se mantiene y el evento continuaría hasta mediados del otoño de 2027. A la fecha, existe mayor probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Entre febrero y marzo, tendría una intensidad fuerte y extraordinaria, y para el otoño disminuiría gradualmente hacia una condición neutra.

Ante estos escenarios, el Senamhi recomendó a los tomadores de decisiones considerar los pronósticos estacionales y avisos meteorológicos vigentes, junto con los escenarios de riesgo actualizados, para fortalecer las medidas de preparación y reducción del riesgo de desastres.

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