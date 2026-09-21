Miguel Torres salió en defensa del ministro del Interior, César Astudillo, y cuestionó que los diputados de Juntos por el Perú, luego del asesinato de la candidata regional Susy Aponte, impulsen una moción de censura en contra del titular. El presidente del Senado dijo que el Congreso debe concentrarse en acelerar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para atender problemas como la inseguridad ciudadana.

La bancada de JP cuestionó que el titular no pudiera hacer frente al avance de la criminalidad. Ante esto, Torres sostuvo que los diputados tienen la atribución de debatir una eventual salida del ministro, pero cuestionó la rapidez con la que se planteó esa medida.

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"Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura. Es un error y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegaciones de facultades", afirmó Miguel Torres para Canal N.

El presidente del Senado también defendió los resultados que César Astudillo atribuyó al Ministerio del Interior. Torres mencionó que el ministro había informado al Congreso sobre la desarticulación de más de 180 organizaciones criminales y la detención de más de 1.800 integrantes de bandas.

Torres pide herramientas para el Ejecutivo pese al cuestionamiento a Astudillo

El ministro del Interior respondió el último jueves 17 un pliego de 27 preguntas sobre extorsión, sicariato, homicidios, presupuesto para seguridad y decisiones dentro de la Policía Nacional.

Frente a ello, Torres sostuvo que si el Congreso exige resultados al Ejecutivo también debe considerar las herramientas que el Gobierno solicita para enfrentar la criminalidad. "Si nosotros pedimos resultados, creo que deberíamos concentrarnos en darles las herramientas necesarias para poder multiplicar estos resultados", afirmó.

¿Qué facultades pidió el Gobierno al Congreso?

El pedido del Ejecutivo contempla una delegación de facultades por 120 días. La propuesta comprende asuntos de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras materias.

La solicitud todavía genera reparos entre los diputados. Por ejemplo, en la Comisión de Constitución, varios parlamentarios plantearon que el Gobierno precise y delimite los temas incluidos en el pedido. Las mayores dudas se concentraron en las materias que van más allá de la seguridad ciudadana y las medidas frente al fenómeno El Niño.