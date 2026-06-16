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Sociedad

¿Buscas una propiedad? SUNAT rematará inmuebles en San Miguel, Pueblo Libre, San Isidro y demás desde S/ 2.322 este junio, así puedes participar

El remate se realizará en la sede de SUNAT en Lima y los interesados pueden consultar detalles y requisitos en su portal oficial o llamando a sus números de contacto.

Participar en el remate es gratuito y se requiere presentar el DNI. La subasta se realizará en la sede de la SUNAT, en Lima. Consulta detalles en su portal oficial.
Participar en el remate es gratuito y se requiere presentar el DNI. La subasta se realizará en la sede de la SUNAT, en Lima. Consulta detalles en su portal oficial. | Foto: Andina/Sunat/Composición LR
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) anunció un nuevo remate de bienes inmuebles embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas tributarias. La subasta se realizará los días 23 y 25 de junio de 2026 e incluirá 100 inmuebles valorizados en más de S/ 37,8 millones.

Entre los bienes disponibles figuran casas, departamentos, terrenos, locales comerciales, oficinas, depósitos, estacionamientos e incluso un edificio. Las propiedades están ubicadas en diversos distritos de Lima Metropolitana y regiones como Ica, Piura y Cañete. El valor base más bajo corresponde a un closet en Santiago de Surco, cuyo precio parte desde S/ 2.322,40.

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Propiedades que SUNAT rematará en junio

La oferta incluye inmuebles en los siguientes distritos y ciudades:

Tipo de inmuebleUbicación
CasasVilla El Salvador, Piura
DepartamentosSan Isidro
OficinaSan Isidro
EdificioVilla El Salvador
Locales comercialesCercado de Lima, San Vicente de Cañete
Local industrialCallao
TiendasCercado de Lima, Santiago de Surco
DepósitosSurco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, San Isidro, Asia
EstacionamientosSan Isidro, San Borja, Surquillo, Surco, Cercado de Lima
Terrenos urbanosSanta Anita, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra
Terrenos y predios rústicosParacas, Salas, Guadalupe, Castilla, Catacaos
TerrazasAsia
ClosetSantiago de Surco

Entre los bienes más destacados figuran una casa en Villa El Salvador, 2 departamentos en San Isidro, una oficina en dicho distrito, un edificio completo en Villa El Salvador y terrenos en Paracas valorizados en más de S/ 2 millones.

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¿Cómo participar en el remate de SUNAT?

La entidad informó que la subasta se desarrollará bajo la modalidad de sobre cerrado. En este sistema, los participantes presentan una propuesta económica en un ánfora y resulta ganador quien ofrezca el monto más alto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Para participar solo es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). La inscripción y participación son completamente gratuitas.

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¿Dónde se realizará la subasta?

El remate tendrá lugar en la sede de SUNAT ubicada en:

Av. Arenales 335-357, Cercado de Lima - (al costado del Fuero Militar Policial)

Los interesados también pueden consultar las condiciones de participación y la relación completa de inmuebles en el portal oficial de remates tributarios de SUNAT o comunicarse a los números 970 589 308 y 964 408 217 para obtener mayor información.

Con esta nueva jornada de remates, SUNAT pondrá a disposición del público propiedades ubicadas en distritos como San Isidro, San Miguel, Pueblo Libre, Surco, Miraflores, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, además de inmuebles en regiones del país, ofreciendo alternativas para quienes buscan adquirir bienes a precios base competitivos.

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