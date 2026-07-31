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Sociedad

Indecopi multa a conocido banco peruano con más de S/20.000 por cobranzas abusivas: enviaba cartas de deuda a casas de terceros

La entidad financiera fue sancionada por Indecopi al vulnerar la privacidad de un cliente al remitir notificaciones de cobranza a un domicilio no autorizado, donde terceros conocieron su situación financiera.

El Banco de Crédito del Perú fue multado con 3,78 UIT, aproximadamente S/20.790, por Indecopi, tras utilizar métodos de cobranza abusivos.
El Banco de Crédito del Perú fue multado con 3,78 UIT, aproximadamente S/20.790, por Indecopi, tras utilizar métodos de cobranza abusivos. | Foto: Andina/Composición LR
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Resumen
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El Banco de Crédito del Perú (BCP) fue sancionado por Indecopi con una multa de 3,78 UIT, equivalente a S/20.790, tras confirmarse que empleó métodos abusivos de cobranza al enviar comunicaciones sobre las deudas de un cliente a un domicilio no autorizado. La decisión fue ratificada en segunda instancia administrativa por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa.

De acuerdo con la resolución, las cartas de cobranza estaban relacionadas con créditos hipotecarios y vehiculares del consumidor y permitieron que terceras personas conocieran información sobre su situación financiera. La autoridad concluyó que esta práctica vulneró el artículo 62 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe revelar la condición de morosidad de un cliente a personas ajenas a la relación de consumo.

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