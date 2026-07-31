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Jefferson Farfán revela que Magaly Medina ya le pagó los S/350.000 de reparación civil y le lanza potente mensaje: "¿Estás asustada?"

En medio de las acusaciones que realiza contra Magaly Medina por presunto incumplimiento de su servicio comunitario, Jefferson Farfán sorprendió al confirmar el pago de la sorprendente reparación civil.

Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira Plasencia.
Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira Plasencia. | Foto: composición LR/Facebook/ATV
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En medio de la tensión que arrastra desde hace años con Magaly Medina y las recientes acusaciones que realizó sobre su servicio comunitario, Jefferson Farfán sorprendió al confirmar que la conductora de televisión asumió el pago de los S/350.000 que le debía por reparación civil. La revelación no solo cerró parte de un capítulo judicial, sino que abrió un nuevo frente mediático cargado de ironía de parte de la ‘Foquita’.

El exfutbolista utilizó sus redes sociales para dar a conocer el hecho con un mensaje que rápidamente generó reacciones. La frase, dirigida a la popular ‘Urraca’, fue interpretada como un dardo directo en el marco de la disputa que ambos mantienen.

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Jefferson Farfán revela que Magaly Medina cumplió con pagarle indemnización, pero lanza dardo contra la periodista

Jefferson Farfán publicó en Instagram una fotografía a blanco y negro de un gimnasio. Aunque la imagen parecía solo una muestra de su rutina, el exseleccionado nacional la acompañó de la frase: “Buenos días, mi tía 8:30. Por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm". Con esas palabras, el empresario no solo confirmó que Magaly Medina había cubierto el monto de la reparación civil que la justicia le impuso pagar tras responsabilizarla por violación a la intimidad agravada, sino que también se dirigió a ella con un tono de burla.

Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira PlasenciA

Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira Plasencia. Foto: composición LR/Facebook/ATV

La rivalidad entre ambas figuras reconocidas de la farándula nacional se remonta a las emisiones de ‘Magaly TV, la firme’ en 2019, donde la periodista difundió imágenes de Farfán en su departamento junto a Yahaira Plasencia. El caso terminó en los tribunales y, en julio de 2024, derivó en una condena de dos años y ocho meses de prisión efectiva contra la ‘Urraca’, sentencia convertida en 138 días de servicio comunitario y una reparación civil de S/500.000 que fue reducida posteriormente a S/350.000 tras una apelación.

Más allá del pago, la ‘Foquita’ ha insistido en señalar presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio social que le fue impuesto a Medina, quien previamente ya le había hecho un adelanto de S/145.000, no sin antes cuestionar la insistencia que mostraba el futbolista por recibir el dinero.

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