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CAL denuncia a Patricia Benavides por presunto ejercicio ilegal de la profesión

La medida responde a que habría continuado ejerciendo la abogacía pese a encontrarse suspendida por el Consejo de Ética tras uso indebido del cargo durante su gestión como fiscal de la Nación.

CAL denuncia a Patricia Benavides por presunto ejercicio ilegal de la profesión.
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La Dirección de Defensa Gremial del Colegio de Abogados de Lima denunció penalmente a la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión, en agravio del Colegio de Abogados de Lima.

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El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima le impidió ejercer temporalmente a Patricia Benavides mediante una medida que iba del 26 de enero de 2026 hasta el 28 de julio de 2026 tras haber intervenido a favor de su hermana, Enma Benavides. Sin embargo, el gremio notó que ella siguió atendiendo casos y ejerciendo su profesión durante ese tiempo en el que tenía prohibido hacerlo.

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Por esta razón, el director de Defensa Gremial del CAL, Alfonso López Abarca Cuadros, explicó que se formuló denuncia penal contra Benavides por medio de la Carpeta Fiscal Nº 201-2026.

Este expediente está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, una oficina dentro del Ministerio Público.

Actualmente, el caso se encuentra a la espera de una decisión final. Según el documento oficial, esta área fiscal ya dispuso que "se emitirá, a la brevedad posible, la disposición fiscal correspondiente".

Consejo de Ética del CAL suspende temporalmente a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima resolvió el 26 de enero de 2026 aceptar el pedido de suspensión temporal contra la fiscal suprema Patricia Benavides Vargas tras encontrar faltas a la ética profesional.

Para tomar esta decisión, el Consejo evaluó varias acusaciones en su contra, como no mostrar sus tesis de maestría y doctorado, contratar a un político investigado y ser señalada de liderar una organización criminal. Sin embargo, el colegiado basó la suspensión en haberle mentido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con la resolución, Benavides le aseguró a la JNJ que no interferiría en el caso de su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas. No obstante, la contradicción ocurrió cuando asumió como fiscal de la Nación y ordenó apartar a la fiscal que investigaba a su hermana, lo cual el Consejo calificó como una falta a la ética.

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