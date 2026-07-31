Actor Luis Baca y su sabia respuesta a usuario que lo discriminó por alzar su voz contra Keiko Fujimori: “Cholo soy y no me compadezcan”
Luis Baca, actor que se ha mostrado en contra del fujimorismo, expuso a un usuario de TikTok que intentó humillarlo al tildarlo de 'cholo'.
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Luis Baca es antifujimorista y nunca lo ha ocultado. A través de sus redes sociales, el actor suele expresar todo lo que le molesta sobre el actuar de los políticos. Sin embargo, sus ideales políticos han generado que mucha gente se sienta identificada con él, pero también hay quienes no dudan en insultarlo y minimizarlo.
Vía Instagram y TikTok, Luis Enrique Martín Baca Quevedo expuso a un usuario que intentó humillarlo. "Un cholo burro hablando jajaja, acuérdate que acá en Lima, tú no eres nada. Cholo, siempre cholo" y "Eres un pobre imbécil, por eso no puedes, cholo sucio"; fueron los insultos que le dejó un cibernauta.
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Luis Baca responde a usuario que lo insultó
Lejos de molestarse, Luis Baca le respondió al usuario que lo llamó 'cholo'. El actor no tuvo mejor idea que grabarse y poner de fondo 'Cholo soy y no me compadezcas', canción de Luis Abanto Morales y símbolo de muchos peruanos del interior del país.
"Hay quienes dicen ‘cholo’ con orgullo, afecto y pertenencia. Otros la usan para intentar humillar. La palabra es la misma; lo que cambia es lo que cada quien lleva por dentro", escribió Baca el pasado jueves 30 de julio del 2026.
Por otro lado, Luis Baca, quien ha formado parte de telenovelas como 'Mi amor el wachiman 2', 'Los Vílchez', 'Ven, baila, quinceañera' y 'Señora del destino', se mostró orgulloso de su carrera artística y recalcó que ahora está enfocado en sus proyectos. "Mientras yo me preparo para mi próximo estreno", manifestó el actor y aclaró que trabajo no le faltó. "No sean esa persona, nunca", añadió sobre su hater.