Pelícanos mueren de hambre en Chorrillos por escasez de anchoveta debido a fenómeno El Niño

Decenas de pelícanos llegan al litoral de Chorrillos cada fin de semana, pero la escasez de anchoveta por El Niño ha llevado a una situación crítica. | Difusión

Decenas de pelícanos llegan al litoral de Chorrillos cada fin de semana, pero la escasez de anchoveta por El Niño ha llevado a una situación crítica. | Difusión

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Decenas de pelícanos llegan cada fin de semana al litoral de Chorrillos en busca de alimento, pero la escasez de anchoveta, provocada por el calentamiento del mar asociado al fenómeno de El Niño, ha dejado a estas aves en una situación crítica. Ante este panorama, una ciudadana decidió alimentarlas con recursos propios para evitar que más ejemplares mueran de hambre.

Se trata de Rosario, quien desde hace aproximadamente dos meses acude los sábados, domingos y feriados al puerto de Chorrillos con baldes de pescado para alimentar a los pelícanos. Según contó, ya ha invertido más de S/2.000 en la compra de restos de pescado.

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"Es un tema de humanidad, de pensar en el prójimo y en el planeta. Ellos también nos ayudan a nosotros, nos dan guano y el turismo también depende de ellos", declaró durante un informe de ATV Noticias.

¿Por qué los pelícanos están muriendo?

El pelícano peruano (Pelecanus thagus) depende principalmente de la anchoveta para alimentarse. Sin embargo, el aumento de la temperatura del mar modifica la distribución de este pez, reduciendo su disponibilidad y obligando a las aves a acercarse a la costa en busca de comida.

La falta de alimento ha provocado que numerosos pelícanos sean encontrados debilitados, desnutridos e incluso muertos en distintos puntos del litoral. Durante un recorrido por Chorrillos, un equipo periodístico registró dos ejemplares sin vida cerca de la zona donde decenas de aves esperaban recibir pescado.

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Piden apoyo para continuar con la alimentación

Rosario explicó que normalmente compra hasta tres baldes de pescado para alimentar a los pelícanos, aunque esa cantidad resulta insuficiente. Además, durante el feriado por Fiestas Patrias varios comerciantes del terminal pesquero no atendieron, dificultando aún más la obtención de alimento. "Están de hambre, se mueren de hambre, no hay mucho pescado por el calentamiento", afirmó.

La ciudadana también exhortó a la población a no alimentar a los pelícanos con galletas, papas fritas u otros alimentos procesados, ya que pueden afectar su salud. Indicó que únicamente deben consumir pescado o restos de pescado fresco.

Quienes deseen colaborar con esta iniciativa pueden hacerlo mediante Yape o Plin al 966 290 356, según informó la propia voluntaria.