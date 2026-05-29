Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

Sunat aprueba bases del Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago para promover la formalización de actividades comerciales. | Foto: Gestión

Sunat aprueba bases del Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago para promover la formalización de actividades comerciales. | Foto: Gestión

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) aprobó las bases del nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, una iniciativa que busca reconocer a los ciudadanos que solicitan la emisión de boletas de venta o recibos por honorarios electrónicos. La medida también tiene como objetivo promover la formalización de las actividades comerciales en el país.

Según la Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, publicada en el diario oficial El Peruano, se desarrollarán dos sorteos durante el período 2026-2027. La entidad precisó que los eventos se realizarán el 16 de octubre de 2026 y el 16 de febrero de 2027, fechas en las que se seleccionarán los comprobantes ganadores sujetos a un proceso de validación posterior.

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Se realizarán dos sorteos en 2026 y 2027, con premios que suman S/800.000 cada edición. La participación está abierta a ciudadanos peruanos y extranjeros mayores de edad, con un total de 208 premios por sorteo.

Premios de hasta S/100 mil en sorteos para Lima y provincias

La Sunat informó que cada edición del sorteo estará dividida en dos grupos de participantes: uno correspondiente a Lima y otro para provincias. Podrán participar personas naturales mayores de edad, tanto peruanas como extranjeras, quienes competirán por un total de 208 premios en cada sorteo.

Así se realizará el sorteo de la Sunat en Lima y provincias.

De acuerdo con la entidad tributaria, los premios se distribuirán en 120 incentivos de S/500, 70 de S/1.000, 10 de S/5.000, cinco de S/10.000, uno de S/20.000, uno de S/50.000 y un premio mayor de S/100.000 para cada grupo. El monto total destinado a premios ascenderá a S/800.000 por sorteo, al considerar Lima y provincias, cifra que se repetirá en 2026 y 2027.

Sunat: así puedes participar en el sorteo virtual de comprobantes de pago

Para formar parte del concurso, los interesados deberán registrarse en el módulo web que habilitará la Sunat. Durante el proceso deberán consignar datos como el tipo y número de documento de identidad (DNI), fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

La Sunat señaló que, una vez verificada la información, entregará un código de usuario y un código de verificación. Tras confirmar el correo electrónico, el participante deberá crear una clave de acceso para completar su inscripción. Con estas credenciales podrá ingresar al Módulo del Participante y registrar los comprobantes electrónicos válidos para el sorteo.

Requisitos y fechas para registrar comprobantes electrónicos

El registro de comprobantes se realizará mediante el usuario y la clave otorgados por la Sunat. Los participantes deberán ingresar el número de RUC del emisor, así como el tipo de comprobante electrónico, serie, número y fecha de emisión.

También se estableció que solo se podrán registrar hasta tres comprobantes por cada RUC emisor y por cada fecha de emisión, además de que cada comprobante podrá ser registrado una sola vez.

Para el primer sorteo, programado para el 16 de octubre de 2026, serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de ese año, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre.

En el caso del segundo sorteo, previsto para el 16 de febrero de 2027, se considerarán los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, cuyo registro estará habilitado hasta el 2 de febrero de 2027. La entidad indicó que los detalles sobre inscripción, validación, requisitos y cronograma estarán disponibles en su portal institucional.