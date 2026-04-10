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Economía

Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Sunat clasificará a las empresas en cinco niveles (A - E) según su cumplimiento tributario, considerando variables como el historial y deudas. Los resultados incidirán en beneficios y restricciones futuras.

El Gobierno amplió de 8 a 12 las calificaciones de prueba del sistema de perfil de cumplimiento tributario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El Gobierno amplió de 8 a 12 las calificaciones de prueba del sistema de perfil de cumplimiento tributario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). | Difusión

El Gobierno amplió de ocho a 12 las calificaciones de prueba del sistema de Perfil de Cumplimiento Tributario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y, además, extendió el período de evaluación previo a su implementación definitiva.

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Esta decisión permitirá a la administración tributaria contar con mayor tiempo para poner a prueba el sistema, realizar ajustes y reducir posibles errores en la asignación de las calificaciones. Para los contribuyentes, la medida también resulta favorable, ya que durante esta fase preliminar podrán conocer cómo están siendo evaluados y entender qué aspectos deben mejorar para optimizar su calificación, sin que aún se les apliquen plenamente las restricciones previstas por la normativa.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 055-2026-EF, el cual amplía hasta abril de 2027 la etapa inicial del mecanismo. Una vez que el sistema entre en vigencia, las empresas serán clasificadas según su nivel de cumplimiento tributario, lo que permitirá aplicar beneficios o restricciones en función de los resultados obtenidos.

El objetivo de la norma es perfeccionar y ajustar la metodología del perfil antes de que la herramienta genere efectos legales y prácticos para los contribuyentes que perciben rentas de tercera categoría, es decir, las personas naturales y jurídicas que realizan actividades empresariales.

Más tiempo para afinar el perfil de cumplimiento tributario

El Perfil de Cumplimiento Tributario es un instrumento mediante el cual la Sunat clasificará inicialmente a los contribuyentes de tercera categoría en cinco niveles, que van desde la categoría A hasta la E, de acuerdo con su comportamiento frente a sus obligaciones fiscales.

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Según explicó Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF) a este diario, la ampliación del período de prueba busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. “Quienes tienen una calificación baja deben enfrentar mayores controles o restricciones, mientras que aquellos con una buena calificación pueden acceder a mayores facilidades”, precisó.

Para determinar esta clasificación, la Sunat evaluará diversos factores, entre ellos el historial de cumplimiento, la existencia de deudas en cobranza coactiva y la vinculación con otros contribuyentes de bajo nivel de cumplimiento.

Beneficios y restricciones según el nivel de cumplimiento

Si bien las calificaciones actuales tienen un carácter meramente informativo y todavía no generan efectos jurídicos, Chirinos advirtió que sí constituyen un indicador que podría ser considerado en una etapa posterior, cuando el sistema tenga efectos definitivos.

Asimismo, recordó que diversas normas ya contemplan consecuencias concretas asociadas al nivel de calificación que obtenga cada contribuyente una vez que el esquema entre en vigencia. Entre ellas se encuentran restricciones para cambiar el domicilio fiscal sin autorización previa de la Sunat, un mayor control sobre las declaraciones rectificatorias, la posibilidad de aplicar medidas cautelares anticipadas, plazos más extensos para devoluciones tributarias y un tratamiento más estricto en el régimen de detracciones.

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En contraste, las empresas que alcancen altos niveles de cumplimiento podrán acceder a determinados beneficios operativos y tributarios. De este modo, la Sunat gana tiempo adicional para afinar una herramienta que, una vez activada, tendrá un impacto directo en las obligaciones, beneficios y restricciones aplicables a las empresas.

La calificación podrá ser revisada

Otro aspecto relevante es que la calificación definitiva que asigne la Sunat no será inmutable. Esta podrá ser revisada, y el contribuyente tendrá la posibilidad de presentar sus descargos si considera que la evaluación no refleja adecuadamente su situación tributaria.

“Existirán mecanismos de defensa para cuestionar o solicitar la revisión de una calificación que se considere errónea. No obstante, la recomendación principal es adoptar una conducta preventiva, manteniendo un adecuado orden en la gestión tributaria y monitoreando de forma permanente la situación fiscal de la empresa, a fin de evitar contingencias antes de llegar a una instancia de revisión”, sostuvo la especialista.

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Sunat: claves para mejorar el perfil de cumplimiento tributario

Finalmente, la abogada Sofía Chirinos recomendó a las empresas adoptar una gestión tributaria ordenada y preventiva, cumpliendo oportunamente con sus declaraciones y pagos, controlando su nivel de endeudamiento y evitando contingencias como reparos recurrentes o inconsistencias ante la Sunat. Asimismo, aconsejó corregir errores de manera oportuna, monitorear permanentemente las calificaciones de prueba (que anticipan el perfil definitivo) y revisar la vinculación con proveedores y socios, considerando que estos perfiles serán públicos y servirán también para evaluar con quiénes hacer negocios.

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