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Alerta de Indecopi: llaman a revisión vehículos Suzuki, Hyundai, Changan, JAC y motos Honda por fallas de seguridad

La medida comprende 227 unidades vehiculares comercializadas en el Perú. Los fabricantes detectaron posibles fallas que podrían afectar la seguridad y realizarán revisiones gratuitas.

Indecopi lanza tres campañas de revisión para vehículos y motocicletas en Perú, incluyendo 227 unidades de Hyundai, Honda, Suzuki, Changan y JAC, por posibles fallas de seguridad.
Indecopi lanza tres campañas de revisión para vehículos y motocicletas en Perú, incluyendo 227 unidades de Hyundai, Honda, Suzuki, Changan y JAC, por posibles fallas de seguridad. | Foto: Andina/Composición LR
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Indecopi informó sobre tres nuevas campañas de revisión para vehículos y motocicletas comercializados en el Perú, luego de que distintos fabricantes identificaran posibles fallas que podrían comprometer la seguridad de los ocupantes y terceros. En total, la medida alcanza a 227 unidades de las marcas Hyundai, Honda, Suzuki, Changan y JAC.

Las revisiones fueron comunicadas por Automotores Gildemeister Perú, Honda del Perú y Derco Perú, empresas que realizarán inspecciones y, de ser necesario, el reemplazo gratuito de los componentes involucrados. Los propietarios pueden verificar si sus unidades forman parte de estas campañas mediante el número de identificación vehicular (VIN) o los canales de atención de cada fabricante.

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Vehículos Hyundai, Changan, JAC y Suzuki: ¿qué fallas detectó Indecopi?

Uno de los llamados a revisión corresponde a 55 vehículos Hyundai New Tucson NX4 HEV, fabricados en 2025. Según informó Automotores Gildemeister Perú, algunas unidades podrían contar con sensores de impacto laterales mal ensamblados, lo que podría retrasar el despliegue de los airbags laterales durante determinados accidentes e incrementar el riesgo de lesiones para los ocupantes.

Como medida preventiva, la empresa realizará de manera gratuita la inspección del sensor de impacto lateral y, si corresponde, su reemplazo. El procedimiento tendrá una duración aproximada de dos horas, una vez que los repuestos estén disponibles.

En tanto, Derco Perú llamó a revisión 29 vehículos de diversos modelos de Changan, JAC y Suzuki, fabricados en 2026. La empresa detectó una posible falla en el reductor de presión del sistema GLP, componente que podría generar una fuga de líquido refrigerante. Si el problema no es detectado oportunamente, el motor podría apagarse de forma repentina durante la conducción. En estos casos, el fabricante reemplazará gratuitamente la pieza por una versión mejorada.

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Motos Honda también ingresan a campaña de revisión: estos son los modelos afectados

La tercera campaña comprende 143 motocicletas Honda CB125 HORNET, fabricadas en India durante 2026. De acuerdo con Honda del Perú, algunas unidades podrían no contar con una pieza encargada de transmitir la información de la rotación de la rueda delantera al sistema de frenos antibloqueo (ABS).

Aunque el sistema de frenos convencional seguirá funcionando, la ausencia de este componente impediría el correcto funcionamiento del ABS. La empresa realizará la revisión correspondiente y atenderá a los propietarios de las motocicletas incluidas en la campaña.

El Indecopi recordó que los consumidores pueden verificar si sus vehículos o motocicletas forman parte de estos llamados a revisión a través de los canales habilitados por cada fabricante. Además, reiteró que las campañas son preventivas y buscan corregir posibles riesgos antes de que generen incidentes durante el uso de las unidades.

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