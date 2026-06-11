INEI: más de 89.700 empresas fueron creadas o reactivadas durante el primer trimestre de 2026 ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

Participación femenina supera el 50% en negocios de personas naturales durante el primer trimestre de 2026. | Composición LR/IA

Participación femenina supera el 50% en negocios de personas naturales durante el primer trimestre de 2026. | Composición LR/IA

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El dinamismo empresarial mantuvo una evolución favorable en el país durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre enero y marzo se registraron 89.737 empresas creadas o reactivadas, cifra que representó un incremento de 2,5% respecto al mismo periodo de 2025.

En paralelo, las bajas empresariales disminuyeron 79,5%, al contabilizarse 52.111 cierres de actividades.

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Según el Informe Técnico Demografía Empresarial, elaborado con base en registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Directorio Central de Empresas y Establecimientos registró 3 millones 340.872 empresas económicamente activas al cierre del primer trimestre de 2026, lo que significó un crecimiento de 1,2% frente al mismo periodo del año pasado.

Comercio y servicios concentraron la mayor creación de empresas

Por actividad económica, el sector Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas concentró el mayor número de empresas dadas de alta durante el periodo analizado, con una participación de 41,6% del total.

Le siguieron Otros servicios, con 15,3%, y Servicios prestados a empresas, con 10,1%.

En contraste, las menores participaciones en la creación de empresas se registraron en Actividades de alojamiento, con 0,7%; Explotación de minas y canteras, con 1,1%; e Información y comunicaciones, con 1,4%. El mismo comportamiento se observó en las bajas empresariales registradas durante el trimestre.

Lima Metropolitana concentró más de un tercio de las nuevas empresas

Durante el primer trimestre de 2026, Lima Metropolitana registró 32.133 empresas creadas o reactivadas, equivalente al 35,8% del total nacional. Asimismo, en la capital se reportaron 20.154 empresas dadas de baja, lo que representó el 38,7% de todos los cierres registrados en el país.

Por forma jurídica, las empresas constituidas como persona natural con negocio representaron el 61,4% de las altas registradas. A continuación se ubicaron las sociedades anónimas, con 17,6%, y las empresas individuales de responsabilidad limitada, con 13,8%.

Participación femenina superó el 50% en negocios de personas naturales

Durante el periodo analizado se dieron de alta 55.123 negocios de personas naturales. De ese total, 28.065 fueron conducidos por mujeres, equivalente al 50,9%, lo que reflejó una mayor participación femenina en este segmento empresarial.

Las actividades con mayor presencia de mujeres fueron:

Salones de belleza - 72,3%

Actividades de atención de la salud humana - 68,7%

Actividades de servicios de comida y bebidas - 62,8%

Comercio al por menor - 60,2%

En tanto, los hombres lideraron principalmente en:

Construcción - 83,6%

Transporte y almacenamiento - 79,2%

Información y comunicaciones - 78,0%

Explotación de minas y canteras - 75,5%

Venta y reparación de vehículos - 73,2%

Además, los departamentos con mayor participación femenina en la conducción de empresas dadas de alta como personas naturales fueron Moquegua, Ica, Arequipa, Cusco, Tacna, Tumbes, Junín, Piura, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Loreto, Pasco, Lambayeque y San Martín. Por otro lado, predominó la conducción masculina en Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Apurímac, Lima, Áncash, Huancavelica, La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao.