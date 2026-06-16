Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció una modificación al calendario educativo en Perú que adelantará el cierre del año escolar en determinados colegios del país. Se trata de una medida adoptada como parte de una estrategia preventiva frente a un posible fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria, que se presentaría entre octubre del 2026 y enero de 2027.

La titular del sector, María Esther Cuadros, explicó que esta disposición se adoptó luego de una evaluación técnica realizada por su cartera, a través de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE). El estudio consideró los reportes y alertas emitidos por organismos especializados en meteorología y gestión del riesgo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué escuelas adelantarán el cierre del año escolar 2026?

Según el Minedu, la medida regirá en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y beneficiará directamente a 1.373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria que integran las sedes de Lambayeque (292), La Libertad (278), Tumbes (270), Piura (268) y Áncash (265).

Las evaluaciones realizadas identificaron una alta vulnerabilidad en estas regiones ante posibles lluvias intensas, inundaciones, aniegos y desbordes, especialmente en instituciones que cuentan con infraestructura provisional o presentan limitaciones en su sistema de drenaje.

¿Cuándo concluirán sus clases estos colegios?

Como parte del ajuste del cronograma escolar, las clases concluirán el miércoles 2 de diciembre de 2026 y se adelantarán al cierre inicial programado por el Minedu para el viernes 18 de diciembre de 2026.

Para asegurar el cumplimiento de la programación académica en las escuelas afectadas, el sector informó que se desarrollarán actividades lectivas en los feriados del 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre. Asimismo, se dictarán clases durante la semana de gestión programada entre el 12 y el 16 de octubre, mientras que el 7 de agosto habrá actividades académicas regulares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.