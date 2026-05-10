Nunca estarán solas en el Día de la Madre: miles de peruanos visitaron cementerios del país en esta fecha especial

Miles de familias se reunieron en cementerios de Perú para recordar a sus madres en el Día de la Madre, llevando flores, globos y música en un emotivo homenaje. | Foto: Mirelia Quispe/Composición LR

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Miles de familias acudieron este domingo a distintos cementerios del Perú para recordar a sus madres fallecidas durante las celebraciones por el Día de la Madre. Desde tempranas horas, camposantos de Lima, Arequipa y Trujillo registraron una masiva asistencia de personas que llegaron con flores, globos, música, fotografías y alimentos para rendir homenaje a quienes consideran el eje de sus familias incluso después de la muerte.

En Villa María del Triunfo, el cementerio Nueva Esperanza recibió a más de 500.000 visitantes a lo largo de la jornada. Situaciones similares se vivieron en el cementerio de Sabandía, en Arequipa, y en el camposanto Miraflores, en Trujillo, donde hijos, nietos y otros familiares compartieron recuerdos, oraciones y canciones frente a las tumbas de sus madres. En muchos casos, las visitas estuvieron marcadas por relatos familiares, tradiciones heredadas y momentos de profunda emoción.

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Familias llegaron desde temprano al cementerio Nueva Esperanza en Lima

El cementerio Nueva Esperanza, considerado uno de los más grandes de América Latina, lució abarrotado durante todo el día. Los visitantes recorrieron sus distintas zonas con arreglos florales, velas y fotografías. Algunos llegaron acompañados por toda la familia, mientras otros optaron por vivir el homenaje en silencio y recogimiento.

Entre las asistentes estuvo Beatriz, quien cada año visita la tumba de su madre Isabel, fallecida hace más de una década. La mujer acudió con globos y música para recordarla. Contó que todavía siente muy presente a su madre y recordó que era la menor de sus hermanos y siempre permanecía cerca de ella. También comentó que sus hijos preguntan constantemente por su abuela pese a no haberla conocido.

Foto. Agencia Andina

Recuerdos familiares marcaron las visitas en los camposantos

En otra zona del camposanto limeño, Reina y sus hermanos compartieron una gaseosa y chicharrones frente al nicho de su madre María Rosa Verdi. Explicaron que esos alimentos eran algunos de sus favoritos y que las reuniones familiares dejaron de ser iguales desde su fallecimiento. Según relataron, ella era quien mantenía unida a toda la familia alrededor de la mesa.

Las escenas de homenaje también se repitieron con otras familias que permanecieron varios minutos junto a las tumbas decoradas con flores, fotografías y globos. Algunas personas llevaron parlantes portátiles para reproducir las canciones favoritas de sus madres, mientras otras prefirieron rezar y compartir recuerdos en silencio.

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Cementerio de Sabandía recibió a familias y turistas en Arequipa

En Arequipa, el cementerio de piedra de Sabandía también recibió a cientos de personas durante el Día de la Madre. El lugar, considerado parte del circuito turístico del distrito y con casi 200 años de antigüedad, se llenó de flores y globos desde las primeras horas del día. Comerciantes ofrecían rosas, astromelias y arreglos florales a quienes llegaban para visitar a sus familiares.

Muchos asistentes aprovecharon la jornada para compartir recuerdos sobre sus madres y abuelas. Una mujer que visitaba la tumba de su madre fallecida hace más de 15 años recordó el cariño y la entrega que ella tuvo con toda la familia. Otro vecino de Sabandía relató que su madre administraba una tradicional picantería arequipeña y preparaba platos típicos como rocoto relleno y rachi de panza.

Homenaje a la madre: familias enteras acudieron al cementerio de Sabandía, en Arequipa. Foto: Mirelia Quispe.

Poemas y música acompañaron los homenajes en Arequipa

La jornada en Sabandía también estuvo marcada por expresiones culturales y poemas dedicados a las madres fallecidas. Uno de los visitantes recitó versos inspirados en la figura materna y recordó el esfuerzo de las mujeres campesinas arequipeñas que sacaron adelante a sus familias trabajando desde tempranas horas.

En distintos puntos del cementerio se observó a familias completas limpiando tumbas, colocando flores frescas y compartiendo oraciones. Varias personas acudieron acompañadas de niños y adolescentes, quienes también participaron en los homenajes y escucharon historias familiares relacionadas con sus abuelas.

Trujillo vivió una jornada de homenajes con cánticos y boleros

En Trujillo, el cementerio Miraflores fue otro de los puntos con mayor presencia de familias durante este segundo domingo de mayo. Las visitas estuvieron acompañadas por cánticos, música y pequeños homenajes realizados frente a los nichos. Algunas familias contrataron músicos o reprodujeron canciones favoritas de sus madres para recordarlas durante la jornada.

Una mujer recordó a su madre, fallecida recientemente, como una luchadora que quedó viuda con 10 hijos y logró sacar adelante a toda la familia gracias a su trabajo. Señaló que todos sus hermanos se convirtieron en profesionales gracias al esfuerzo de su madre y pidió a quienes aún tienen a sus madres con vida que las valoren y respeten.

Homenaje a las madre desde el cementerio Miraflores en Trujillo. | Foto: Sergio Verde

Familias trujillanas recordaron enseñanzas de sus madres

Otra visitante, identificada como Marina, contó que acude cada fin de semana al cementerio para limpiar la tumba de su madre. Durante la transmisión realizada desde Trujillo, aseguró que la pérdida de una madre deja un dolor difícil de superar y exhortó a los jóvenes a cuidar a sus madres mientras las tengan a su lado.

Las escenas de homenaje también incluyeron música romántica y boleros. Un hombre recordó que su madre era admiradora del cantante Segundo Rosero y explicó que cada año lleva canciones del artista al cementerio para recordarla. Otras familias permanecieron varios minutos rezando y compartiendo recuerdos junto a los nichos decorados con flores y fotografías.

Municipalidad de VMT desplegó medidas de seguridad y transporte gratuito

Ante la gran cantidad de visitantes en Lima, la Municipalidad de Villa María del Triunfo desplegó un plan especial de seguridad alrededor del cementerio Nueva Esperanza. Más de 200 agentes de serenazgo realizaron labores de control tanto en el interior como en los accesos al camposanto. Además, se habilitaron unidades de transporte gratuito para trasladar a las personas hacia las zonas más alejadas del cementerio.

Las autoridades también recordaron que el ingreso al camposanto fue únicamente peatonal y reiteraron la prohibición de bebidas alcohólicas. Asimismo, se mantuvo la restricción de la entrada de flores naturales como medida preventiva frente al dengue. Pese a las largas filas y la gran concurrencia, miles de personas permanecieron durante varias horas junto a las tumbas de sus madres para mantener viva una tradición que cada año moviliza a familias de todo el país.