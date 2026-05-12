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La tensión entre Pamela López y Christian Cueva volvió a quedar expuesta públicamente luego de que el futbolista acudiera acompañado de efectivos policiales al domicilio donde viven sus hijos menores en Lima. El hecho ocurrió en medio de una controversia por el régimen de visitas y el estado de salud de una de las niñas, situación que generó nuevas reacciones en el entorno familiar.

Quien decidió pronunciarse fue Fabiana, hija mayor de la influencer, quien realizó una transmisión en TikTok para responder a las acusaciones dirigidas contra su abuela, Beatriz Solórzano. La joven sostuvo que la familia atraviesa momentos de preocupación y aseguró que los menores no se sienten cómodos compartiendo tiempo con el actual futbolista de Juan Pablo II debido a determinadas actitudes que, según indicó, vienen afectando la relación con ellos.

Hija mayor de Pamela López cuestiona a Christian Cueva

La hija mayor de Pamela López respaldó públicamente a su abuela, quien actualmente permanece al cuidado de los tres hijos menores de la trujillana. Durante su intervención en redes sociales, Fabiana negó que exista manipulación familiar para impedir el vínculo entre Christian Cueva y los niños.

“Mi abuela le tiene miedo a ese señor y hasta sus propios hijos dicen que no quieren salir con él porque los graba en todo momento”, expresó la joven durante la transmisión.

Además, señaló que Beatriz Solórzano atraviesa un fuerte desgaste emocional debido al conflicto familiar y a las constantes tensiones relacionadas con las visitas de Christian Cueva. Fabiana también cuestionó que el jugador aprovechara la ausencia de Pamela López para acudir a la vivienda acompañado de agentes policiales.

Christian Cueva habría hecho comentarios decepcionantes sobre sus hijos

Otro de los episodios mencionados por la hija mayor de Pamela López estuvo relacionado con una salida que Christian Cueva habría tenido únicamente con uno de sus hijos para grabar una publicidad de zapatillas. Según relató, el menor regresó a casa con un obsequio, mientras que sus hermanas no recibieron ningún detalle.

La joven contó que las niñas preguntaron por qué no había regalos para ellas y que la respuesta atribuida al futbolista causó indignación en la familia. “Mi papá dice que como no fueron, no les trajo nada”, habría sido el mensaje transmitido a las menores.