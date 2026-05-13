Congreso: Más de 400 científicos piden aprobar ley que protege áreas marinas de la pesca industrial

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Más de 400 científicos nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento público para solicitar al Congreso que apruebe la ley que protege las áreas marinas del país frente a la pesca industrial. El documento fue difundido por el periodista Eloy Marchán en sus redes sociales y advierte que el actual Parlamento tiene una 'oportunidad histórica' antes del cierre de su mandato. La iniciativa busca reforzar la prohibición de actividades pesqueras de mayor escala dentro de las reservas marinas y marino-costeras del Perú.

En el pronunciamiento, los especialistas sostuvieron que permitir operaciones industriales dentro de espacios protegidos reduce la efectividad real de la conservación. Además, alertaron que estas actividades afectan ecosistemas vulnerables y alteran procesos biológicos clave para diversas especies marinas. Entre ellos mencionaron la reproducción, la alimentación y la migración de peces y otras especies que habitan en reservas como Paracas, la Dorsal de Nasca y el Mar Tropical de Grau.

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Los firmantes también remarcaron que la medida tiene un impacto económico y social de largo plazo. Según explicaron, las áreas protegidas ayudan a recuperar recursos hidrobiológicos y benefician especialmente a la pesca artesanal. Añadieron que diversos estudios científicos muestran que las zonas con menor presión industrial registran mayor biomasa y poblaciones más resistentes frente a fenómenos climáticos extremos como El Niño.

El documento también cuestionó las contradicciones del Estado peruano en materia ambiental. Los científicos recordaron que el Perú mantiene compromisos internacionales para proteger ecosistemas marinos y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, consideraron que permitir pesca industrial dentro de áreas destinadas a la conservación debilita la credibilidad institucional y afecta la confianza ciudadana en el sistema de áreas naturales protegidas.

¿De qué se trata el proyecto de ley que protege las áreas marinas de la pesca industrial?

El proyecto de ley propone incorporar el artículo 27-A a la Ley de Áreas Naturales Protegidas. La modificación establece la prohibición expresa de la pesca industrial o de mayor escala dentro de todas las áreas naturales protegidas marinas y marino-costeras del Perú, sin importar su categoría o zonificación. El objetivo es cerrar vacíos legales que actualmente permiten disputas judiciales y cuestionamientos sobre estas actividades.

La iniciativa reúne los proyectos de ley 5666/2023-CR, 6668/2023-CR y 7157/2023-CR. El dictamen recibió respaldo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. Sin embargo, sectores vinculados a Fuerza Popular y parlamentarios cercanos a la industria pesquera cuestionaron la propuesta y plantearon archivar el texto sustitutorio. La discusión ganó atención pública después del fallo de la Corte Suprema que excluyó de manera definitiva la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas.

Diversas organizaciones ambientales, entre ellas Oceana Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), respaldaron la propuesta legislativa. Estas organizaciones señalaron que la pesca de gran escala afecta la biodiversidad y perjudica a miles de familias que dependen de la actividad artesanal en las zonas costeras. También alertaron sobre el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, norma que eliminó sanciones vinculadas a la pesca industrial en áreas protegidas.