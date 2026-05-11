El JNE brindará HOY una audiencia pública EN VIVO sobre la proclamación de resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, cuyo segundo lugar se disputan Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. El ganador pasará a la segunda vuelta contra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el próximo domingo 7 de junio. Hasta el momento, las cifras del conteo de la ONPE van en 99,663% y restan solamente 313 actas por ser observadas por los Jurados Electorales Especiales.

Conteo ONPE actualizado.

La actividad del Jurado Nacional de Elecciones estaba programada para iniciar al medio día en su sede del jirón Lampa. Sin embargo, hasta el momento no ha iniciado. La convocatorai señalaba que la audiencia pública será para la “proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la elección de presidente de la República y vicepresidentes de las elecciones generales 2026”.

Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 99.632% 11:53 Elecciones 2026: ¿Cómo avanza el conteo para el Senado y la Cámara de Diputados? La ONPE continúa con el conteo oficial de votos para el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2026. Hasta el último reporte, el organismo electoral informó que se ha contabilizado el 83.707% de actas para el Senado Distrito Único, mientras que el Senado Distrito Múltiple contabiliza un 92.480%. En la Cámara de Diputados el avance alcanza el 91.008 %%. 11:17 Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú? La segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio de 2026. Para tener más información, haz click aquí. 11:15 80 pedidos de nulidad de Renovación Popular son rechazados Hasta el momento, los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras regiones del país han desestimado 80 solicitudes de nulidad presentadas por Renovación Popular. Entre los motivos figuran la falta de pago de la tasa electoral exigida, la carencia de legitimidad y diversos errores en la presentación de los recursos. 10:41 Norte del Perú: Keiko Fujimori lidera en La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes; Sánchez en Cajamarca y Amazonas En el norte del Perú, el voto ha sido liderado entre los dos candidatos que van primeros en el conteo oficial. Keiko Fujimori ocupó el primer lugar La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Mientras que Sánchez lideró en Cajamarca y Amazonas. 09:54 ONPE al 99.632%: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga por más de 14 mil votos Con el 99.632% de actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez mantiene una ventaja de más de 14 mil votos sobre Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar de las Elecciones 2026. El candidato de Juntos por el Perú continúa consolidando su pase a la segunda vuelta mientras avanza el conteo oficial de votos. 12:13 Elecciones 2026: Roberto Sánchez pasó los 2 millones de votos en primera vuelta La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por concluir el conteo de la elección presidencial. Al 99,557% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) superó los 2 millones de votos: 2.001.688. 08:51 ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú El candidato de Juntos por el Perú gana con amplia mayoría en Amazonas, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Cusco. Con estos resultados, Roberto Sánchez iría a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. MÁS DETALLES AQUÍ 07:36 ONPE al 99,549%: Sánchez se distancia de López Aliaga por 13.546 votos La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por concluir el conteo de la elección presidencial. Al 99,549% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) mantiene una distancia de 13.546 votos sobre Rafael López Aliaga. Aún faltan por procesarse 418 actas. 21:51 ONPE al 99.516%: Sánchez mantiene una ventaja de 14 mil votos sobre López Aliaga 20:55 ONPE al 99.505%: Sánchez sigue en el segundo lugar con 2'001,382 votos 18:13 ONPE al 99.460: Sánchez sigue en el segundo lugar con 2'000,575 votos 16:54 ONPE al 99.449%: Sánchez se mantiene en el segundo lugar con 2'000,271 14:51 ONPE al 99.405%: Sánchez se posiciona en el segundo lugar con 1'999,870 13:51 JNE fiscaliza material de impresión para la segunda vuelta Especialistas del JNE fiscalizaron la impresión de la relación de electores y la lista de electores que será utilizada en la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026. En esta primera inspección se revisó la impresión del material electoral destinado al extranjero. 13:48 ONPE inicia con la impresión de material electoral para la segunda vuelta El organismo electoral empezó con la relación de electores para la Segunda Elección Presidencial 2026, que se realizará el próximo 7 de junio. 13:34 ONPE al 99.349%: Sánchez mantiene el segundo lugar con 1'999,125 votos 16:26 ONPE al 99,030%: Sánchez mantiene el segundo lugar con 1'995,876 votos Con el 99.030 % de actas contabilizadas por la ONPE, el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, conserva una ventaja de 19.565 votos sobre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. Estos resultados afianzan la presencia de Sánchez en la segunda vuelta electoral, donde enfrentará a Keiko Fujimori. 12:57 ONPE al 98,954%: Sánchez mantiene el segundo lugar con 1'995,103 votos 12:51 JNE inicia capacitaciones de DECLARA+ en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales En el marco de las EMR, el 11 de mayo, el JNE brindará capacitaciones a los personeros de diversas organizaciones políticas para usar de manera correcta DECLARA+. Este es un sistema diseñado para que represetantes de los partidos gestionen trámites electorales de manera rápida. 12:42 ONPE aclara que solo electores habilitados en centros poblados pueden votar en las mesas 900000 11:56 ONPE al 98,950%: Sánchez se consolida en el segundo lugar con más de 21 mil votos sobre Rafael López Aliaga