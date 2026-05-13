Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Imágenes de alumnos cuando tomaron la rectoría de la PUCP la tarde del 13 de mayo | Difusión

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Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) continúan con las protestas tras el anuncio de una nueva escala de pensiones que entraría en vigencia desde el ciclo 2027.

Desde los exteriores del centro universitario, Alejandro Palomo, representante estudiantil, señaló que llevan más de seis horas dentro del edificio “Dintilhac” exigiendo que el rector Julio del Valle explique por qué no se aprobó la revocatoria de la reforma del sistema de pensiones presentada por estudiantes. “El rector tiene que salir a dar explicaciones al estudiantado de por qué no se ha aprobado esa revocatoria”, declaró.

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Asimismo, indicó que, aunque las nuevas medidas no afectarían a los alumnos actualmente matriculados, sí perjudicarían a futuros ingresantes y familias que ya proyectaban estudiar en la universidad. Además, cuestionó que las escalas más bajas pasen a convertirse en becas. “Las becas pueden ser burocratizadas o condicionadas a los intereses de la universidad”, afirmó.

PUCP se pronuncia tras protesta estudiantil

A través de un comunicado emitido la noche del 13 de mayo, la PUCP señaló que aprobó un nuevo sistema de pensiones para los ingresantes desde el año 2027, el cual está orientado a ordenar el sistema de escalas y becas, y garantizaría el acceso de más estudiantes de menores recursos a programas de becas de rendimiento académico y de apoyo socioeconómico.

Asimismo, la universidad informó que aprobó la conformación de una Comisión Asesora para aclarar inquietudes sobre este nuevo sistema de pensiones, tomando como base la propuesta de los representantes estudiantiles. No obstante, alertó que, pese a ello, un grupo de estudiantes cometió actos de violencia al irrumpir por la fuerza en el edificio Dintilhac, donde se llevaba a cabo la sesión del Consejo Universitario.

“Como institución educativa comprometida con la formación de ciudadanas y ciudadanos democráticos y participativos, rechazamos enfáticamente el uso de la violencia y del chantaje como forma de accionar político. Por ello, se hace necesario aplicar las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa de nuestra universidad”, expresó la casa de estudios y llamó a la comunidad universitaria a participar en las instancias de diálogo previstas.

¿Cuál es el nuevo sistema de pensiones de la PUCP?

La institución explicó que el nuevo modelo reemplazará las nueve escalas actuales (G1 a G9) por cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas (Becas Mac Gregor y Becas Lucet), lo que conformará un sistema de ocho categorías. Además, precisó que el cambio se aplicará solo a los estudiantes que ingresen desde 2027, mientras que los actuales mantendrán sus condiciones económicas.

Sistema de pensiones 2026-2 y nueva escala de 2027-1

La casa de estudios señaló que el objetivo de la reforma es diferenciar con mayor claridad las escalas de pago de las subvenciones y becas, además de cumplir con la Ley Universitaria. En esa línea, reiteró que el sistema mantendrá niveles similares de apoyo económico en los sectores de mayor subvención, aunque bajo una nueva estructura de asignación.

Finalmente, precisó que el cambio busca mantener el mismo nivel de apoyo institucional y reforzar la transparencia en la distribución de beneficios.

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