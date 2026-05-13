HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sociedad

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Universitarios sostienen que, si bien las nuevas medidas no afectarían a los alumnos actualmente matriculados, sí perjudicarían a futuros ingresantes y familias que ya proyectaban estudiar en esta casa de estudios.

Imágenes de alumnos cuando tomaron la rectoría de la PUCP la tarde del 13 de mayo
Imágenes de alumnos cuando tomaron la rectoría de la PUCP la tarde del 13 de mayo | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) continúan con las protestas tras el anuncio de una nueva escala de pensiones que entraría en vigencia desde el ciclo 2027.

Desde los exteriores del centro universitario, Alejandro Palomo, representante estudiantil, señaló que llevan más de seis horas dentro del edificio “Dintilhac” exigiendo que el rector Julio del Valle explique por qué no se aprobó la revocatoria de la reforma del sistema de pensiones presentada por estudiantes. “El rector tiene que salir a dar explicaciones al estudiantado de por qué no se ha aprobado esa revocatoria”, declaró.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asimismo, indicó que, aunque las nuevas medidas no afectarían a los alumnos actualmente matriculados, sí perjudicarían a futuros ingresantes y familias que ya proyectaban estudiar en la universidad. Además, cuestionó que las escalas más bajas pasen a convertirse en becas. “Las becas pueden ser burocratizadas o condicionadas a los intereses de la universidad”, afirmó.

PUEDES VER: PUCP: estudiantes protestan por nueva escala de pensiones para ingresantes 2027: “La educación debe ser accesible”

lr.pe

PUCP se pronuncia tras protesta estudiantil

A través de un comunicado emitido la noche del 13 de mayo, la PUCP señaló que aprobó un nuevo sistema de pensiones para los ingresantes desde el año 2027, el cual está orientado a ordenar el sistema de escalas y becas, y garantizaría el acceso de más estudiantes de menores recursos a programas de becas de rendimiento académico y de apoyo socioeconómico.

Asimismo, la universidad informó que aprobó la conformación de una Comisión Asesora para aclarar inquietudes sobre este nuevo sistema de pensiones, tomando como base la propuesta de los representantes estudiantiles. No obstante, alertó que, pese a ello, un grupo de estudiantes cometió actos de violencia al irrumpir por la fuerza en el edificio Dintilhac, donde se llevaba a cabo la sesión del Consejo Universitario.

“Como institución educativa comprometida con la formación de ciudadanas y ciudadanos democráticos y participativos, rechazamos enfáticamente el uso de la violencia y del chantaje como forma de accionar político. Por ello, se hace necesario aplicar las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa de nuestra universidad”, expresó la casa de estudios y llamó a la comunidad universitaria a participar en las instancias de diálogo previstas.

¿Cuál es el nuevo sistema de pensiones de la PUCP?

La institución explicó que el nuevo modelo reemplazará las nueve escalas actuales (G1 a G9) por cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas (Becas Mac Gregor y Becas Lucet), lo que conformará un sistema de ocho categorías. Además, precisó que el cambio se aplicará solo a los estudiantes que ingresen desde 2027, mientras que los actuales mantendrán sus condiciones económicas.

Nuevo sistema de pensiones PUCP

Sistema de pensiones 2026-2 y nueva escala de 2027-1

La casa de estudios señaló que el objetivo de la reforma es diferenciar con mayor claridad las escalas de pago de las subvenciones y becas, además de cumplir con la Ley Universitaria. En esa línea, reiteró que el sistema mantendrá niveles similares de apoyo económico en los sectores de mayor subvención, aunque bajo una nueva estructura de asignación.

Finalmente, precisó que el cambio busca mantener el mismo nivel de apoyo institucional y reforzar la transparencia en la distribución de beneficios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

LEER MÁS
Logro aeroespacial peruano: estudiantes universitarios crean cohete desde cero y competirán en torneo internacional en Brasil

Logro aeroespacial peruano: estudiantes universitarios crean cohete desde cero y competirán en torneo internacional en Brasil

LEER MÁS
La edición 14 del Festival de Cine Francés

La edición 14 del Festival de Cine Francés

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Huyó de casa por temor a ser castigado tras romper un celular: hallan a menor escondido cerca de cementerio en Arequipa

Huyó de casa por temor a ser castigado tras romper un celular: hallan a menor escondido cerca de cementerio en Arequipa

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

LEER MÁS
Ingeniero de 40 años fallece tras cirugía bariátrica realizada por médico Hoshe Joo, conocido 'bariatra de las estrellas'

Ingeniero de 40 años fallece tras cirugía bariátrica realizada por médico Hoshe Joo, conocido 'bariatra de las estrellas'

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025