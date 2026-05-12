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Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

Especialistas confirman que se mantiene vigente la probabilidad de que el fenómeno aumente su magnitud a moderada desde junio. Esto podría extender la persistencia de altas temperaturas, principalmente en la costa norte del país.

El Niño Costero podría incrementar su intensidad a partir de junio, según ENFEN
El Niño Costero podría incrementar su intensidad a partir de junio, según ENFEN | Foto: Carlos Félix / La República
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Las probabilidades de que el Niño Costero incremente su magnitud de débil a moderada a partir de junio se mantienen. Así lo confirmó a La República el ingeniero Luis Vásquez Espinoza, vocero del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN).

“En el nuevo comunicado que se publicará el viernes 15 de mayo, posiblemente se mantenga esa condición (de variación de la magnitud), pero se va a ajustar la cantidad del porcentaje de probabilidad. Eso lo vamos a discutir entre las instituciones que integran el ENFEN”, señaló.

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Efectos del nivel moderado

El especialista explicó que el cambio en la intensidad del fenómeno implica que se mantendría la condición cálida del océano Pacífico, lo que generaría un incremento de la sensación térmica, principalmente en la costa norte del país.

“Entre mayo y junio, se tiene pronosticado el arribo de ondas Kelvin cálidas. Estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas”, afirmó. Solo la activación del anticiclón del Pacífico Sur podría atenuar su repercusión.

En cuanto a posibles precipitaciones, Vásquez aseguró que se presentarán en condiciones normales y con lluvias esporádicas, pero su impacto no será tan significativo, ya que no generarán crecida de los ríos.

El ciclo hidrológico de estos eventos volverá a empezar en septiembre y alcanzaría sus niveles máximos en los primeros meses del 2027. “Si El Niño se prolonga un poco más, quizás hasta febrero, en el verano se verían un poco incrementados porque habría un aporte de humedad”, apuntó.

Este panorama también conllevaría un reacomodo de recursos pesqueros como la anchoveta. Según el ingeniero, si el mar se sigue calentando, este producto se dirigiría más hacia el sur. Sin embargo, afirmó que existe una buena disponibilidad del pescado bonito, cuya presencia se asocia más a condiciones cálidas.

Registros elevados

El incremento de temperaturas es un factor que ya se puede observar por estos días en Lima. El 11 de mayo, la estación de Carabayllo alcanzó 30 °C, La Molina 29 °C y San Juan de Lurigancho 28 °C.

La ingeniera Angie Flores, especialista en meteorología del Senamhi, señaló que estos valores se podrían repetir al menos hasta el 19 de mayo en la costa y sierra del país, debido a la coincidencia de una serie de factores.

“No solo es por el mar cálido, propiciado por el fenómeno del Niño Costero, sino que hay un acoplamiento atmosférico marcado por el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur, la subsidencia o descenso de los vientos más altos y medios hacia la superficie, y el ingreso de una sequedad desde el oeste hasta el continente”, indicó.

Este sistema favorece la ocurrencia de cielos más despejados y la aparición de brillo solar conforme avanzan las primeras horas del día. “Si bien tendremos el ingreso de vientos otra vez para el 17, 18 y 19 de mayo, eso se traducirá en la presencia de neblina durante la madrugada y primeras horas de la mañana, y se disipará para el mediodía”, agregó.

Friaje y heladas en el interior

La vocera del Senamhi también informó que para el 19 y 20 de mayo se estaría registrando el ingreso del segundo friaje del año en la selva. Este fenómeno se caracteriza por el descenso de la temperatura y la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

El primer ingreso de la masa de aire frío se registró la noche del viernes 8 con una vigencia estimada hasta el 12 de mayo. Al igual que en esa ocasión, su desplazamiento en su segundo episodio iniciará por la zona sur, principalmente en regiones como Puno, Madre de Dios y Cusco, y avanzará hacia la selva central y norte, alcanzando a Ucayali y Loreto.

Respecto a la sierra, el organismo estimó que el descenso de la temperatura que inició el martes 12 se prolongue hasta el jueves 14 de mayo. Además, debido al cielo despejado durante el día, Flores señaló que se podrían presentar heladas meteorológicas con temperaturas por debajo de 0 °C.

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