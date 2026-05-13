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Política

ONPE rechazó rendición de cuentas de “Miki” Torres por viaje a Europa

Candidato fujimorista quiso pasar como “capacitación” un retiro espiritual en Viena, Austria, que le costó S/15.072 y que cubrió con fondos públicos del financiamiento de las actividades de Fuerza Popular. Según los fiscalizadores, transgredió la Ley de Organizaciones Políticas.

Los fiscalizadores de la ONPE catalogan los gastos del viaje como no permitidos, desestimando las justificaciones de Fuerza Popular, al incluir actividades no educativas y paseos turísticos. Foto: FB Keiko Fujimori
Los fiscalizadores de la ONPE catalogan los gastos del viaje como no permitidos, desestimando las justificaciones de Fuerza Popular, al incluir actividades no educativas y paseos turísticos. Foto: FB Keiko Fujimori
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Como parte de la campaña por la segunda vuelta, Miguel “Miki” Torres Morales, al igual que su compañera de fórmula, Keiko Fujimori, ha emprendido una visita “casa por casa” en las zonas populares de Lima para reclutar nuevos votantes. “Seguimos recorriendo casa por casa, en vivo y sin intermediarios. Dialogando, sobre todo, con quienes no votaron por nosotros, porque queremos gobernar para todos los peruanos”, escribió en su cuenta de “X”, añadiendo fotografías con ciudadanos que residen en zonas muy pobres.

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Pero las imágenes de “Miki” Torres en compañía de familias de escasos recursos en los alrededores de Lima contrastan con sus actividades privadas. Como un viaje a Viena, Austria, financiado con fondos públicos para asistir a “encuentros espirituales”, reportados falsamente por Fuerza Popular como “capacitaciones”.

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Un informe de fiscalización suscrito por el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, señala que el viaje emprendido por “Miki” Torres Morales a Viena no califica como una actividad de formación política. Por lo tanto, el partido fujimorista, al usar el financiamiento público directo para pagar el periplo europeo del candidato Torres, infringió los objetivos de la Ley de Organizaciones Políticas.

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“Usted no califica, señor”

Lo sucedido con “Miky” Torres Morales, candidato a la primera vicepresidencia y senador virtualmente electo, es muy similar al caso de Keiko Fujimori, quien presentó como “actividades académicas y de capacitación” visitas protocolares a centros de enseñanza y paseos guiados por empresas tecnológicas en California.

Fuerza Popular justificó el desembolso de S/15.072 para la cobertura del viaje de “Miki” Torres a Viena para asistir al programa denominado “The Leaders Fellowship” (Beca para Líderes), dirigido “a políticos que comparten una fe común en Cristo y que están dispuestos y son capaces de unir esfuerzos para abordar los problemas actuales apremiantes que nos rodean”.

A primera vista, no parecía tratarse de una actividad de formación, sino más bien de un retiro de personas católicas relacionadas con la política en sus respectivos países.

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“Esto no es capacitación”

“Este encuentro discreto ofrecerá los elementos combinados de un retiro espiritual -dirigido entre otros por el cardenal Christoph Schonborn-, camaradería y educación. Planeamos ofrecer dos reuniones por año y cuando sea necesario surge en un lugar aislado e inspirador”, señala la invitación que recibió “Miki” Torres y que Fuerza Popular presentó a la ONPE.

Pero lo que llamó la atención de los fiscalizadores de la ONPE es que no solo los temas abordados no están vinculados con actividades de formación política, sino que también comprendió paseos turísticos.

Se observa que de forma predominante se realizaron paseos a viñedos, cata de vinos, misas, reflexiones y sesiones matutinas con los temas ‘Salud Pública Internacional: Superar la captura’, ‘Persecución de los cristianos que se está intensificando en todo el mundo: ¿Qué se puede hacer hoy?’, ‘¿Qué es la responsabilidad política?’. Resulta manifiesto que este tipo de actividades no capacitan”, concluyeron los fiscalizadores de la ONPE.

Por estas consideraciones, los gastos personales que “Miki” Torres pretendió presentar como “capacitaciones” fueron desestimados por la ONPE.

“En atención a los fundamentos expuestos, resulta evidente y acreditado que el gasto efectuado por (Fuerza Popular) en la actividad denominada ‘The Leaders Fellowship’ no se subsume en los gastos permitidos según la normativa especial de la materia. Por tanto, esta acción sí forma parte de la conducta infractora de naturaleza continuada”, precisó el reporte de la ONPE.

Torres no se ha pronunciado respecto al reporte de la ONPE.

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