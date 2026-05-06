La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

Esta arteria urbana no solo es vital por su extensión, sino que también soporta un alto flujo vehicular y peatonal. Foto: Andina/Composición LR | Foto: Andina/Composición LR

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La avenida Universitaria ostenta el título de la vía más extensa de toda Lima Metropolitana. Con un impresionante recorrido de 24 kilómetros ininterrumpidos, esta arteria urbana se ha convertido en la auténtica columna vertebral de la capital, logrando unir zonas cercanas al litoral marítimo con los sectores más densamente poblados de Lima Norte.

Al ser el eje vial más importante de la metrópoli, esta gigantesca ruta atraviesa de forma estratégica seis distritos: San Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo. Su relevancia trasciende su magnitud asfáltica, ya que soporta un masivo flujo vehicular y peatonal diario, siendo indispensable para articular espacios residenciales, comerciales y educativos.

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Origen de la avenida Universitaria: ¿por qué lleva este histórico nombre?

La denominación de esta emblemática vía no es producto del azar, sino que está directamente vinculada a su cercanía con importantes centros de estudios superiores. El hito más destacado en su trayecto es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya extensa ciudad universitaria se ubica en un punto neurálgico que prácticamente divide la ruta en dos grandes sectores. Al conectar con múltiples instituciones académicas a lo largo de su historia, la vía se consolidó como el mayor referente geográfico del ámbito educativo limeño.

Ruta estratégica del transporte público: conectividad total desde Lima Norte

En la actualidad, la avenida Universitaria es el motor de la movilidad urbana para millones de ciudadanos. Al ser una ruta clave para el transporte público, cientos de buses y colectivos la recorren de extremo a extremo, facilitando el traslado diario de trabajadores y estudiantes desde Lima Norte hacia las zonas más céntricas. Sumado a esto, su moderna infraestructura integra una extensa y transitada ciclovía, la cual complementa el sistema de transporte ofreciendo una alternativa de desplazamiento rápido, sostenible y ecológico frente al intenso tráfico de la ciudad.