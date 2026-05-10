Madre dona riñón a su hija para salvarla de insuficiencia renal crónica: “En ningún momento dudé”

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En un acto de amor puro e incondicional, una madre de familia decidió donar uno de sus riñones a su hija para salvarla de la insuficiencia renal crónica, una enfermedad que conlleva la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la capacidad de este órgano para filtrar desechos y exceso de agua en la sangre.

Waydali Trujillo (47) afirma que no dudó en ningún momento cuando supo que podía salvar la salud de su hija Waleska Millán (18) y darle una mejor calidad de vida. Esta es la conmovedora historia que ambas tuvieron que superar para celebrar este Día de la Madre con un motivo más que alentador.

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Una enfermedad complicada

Waleska fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica a los 13 años. Desde entonces, su rutina se transformó y la obligó a depender de la diálisis peritoneal, un tratamiento diario que realizaba para limpiar su organismo de las toxinas que sus propios riñones ya no podían procesar.

Ante ese panorama, su madre Waydali decidió cambiar el rumbo de la historia y se ofreció como su donante. Con este acto, sabía que podía ponerle fin a una larga etapa de tratamientos diarios y devolverle la salud y la esperanza de una mejor calidad de vida a su menor hija. “En ningún momento dudé”, señaló la mujer.

La intervención determinante

Fue así que el equipo médico del Hospital Nacional Dos de Mayo del Ministerio de Salud (Minsa) se hizo cargo de la atención integral de la menor hasta asegurar que estuviera lista para recibir el órgano. Finalmente, el trasplante se realizó con éxito en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Hoy, a un año y cinco meses después de la cirugía, Waleska realiza sus actividades cotidianas sin limitaciones. “Verla hoy independiente y con salud es el mejor regalo que puedo recibir en este día”, señaló su madre, quien también se mostró agradecida con el personal médico por la intervención que permitió cambiarle la vida a su hija.

A propósito del Día de la Madre, la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa resalta este testimonio como una muestra clara de amor maternal y un recordatorio de que la donación de órganos no es solo un procedimiento médico, sino un acto de amor que devuelve a los pacientes la oportunidad de retomar sus sueños.

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