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Sociedad

Huyó de casa por temor a ser castigado tras romper un celular: hallan a menor escondido cerca de cementerio en Arequipa

A las 3 a.m., seis agentes localizaron al niño, que no presentaba heridas. Agradecida, su madre pudo celebrar el Día de la Madre tras el susto vivido.

El menor fue hallado tras intensas horas de búsqueda
El menor fue hallado tras intensas horas de búsqueda | Composición LR | Difusión
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Un menor de 13 años huyó de su vivienda por miedo a recibir un castigo después de haber roto un teléfono celular. Su madre denunció lo sucedido en la comisaría de Aplao, en Castilla, Arequipa, luego de recorrer sin éxito el área urbana de Huancarqui en su búsqueda.

El hecho se registró el jueves 7 de mayo, cuando el adolescente desapareció a las 5.00 p. m. Según relató su progenitora, el menor se sintió muy culpable por haber dañado el equipo móvil y terminó ocultándose en las afueras del distrito, sin dimensionar el riesgo al que se exponía.

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Operativo tras desaparición del menor

Agentes de la PNP de Aplao se sumaron a la búsqueda en la zona urbana, pero tampoco lograron hallarlo. Ante ello, iniciaron un operativo en sectores más apartados, dirigido por el comandante Rosas.

Los policías inspeccionaron toda la zona urbana mientras crecía la preocupación. Al no encontrarlo, avanzaron hacia áreas más remotas y despobladas del sector.

El recorrido los llevó hasta el cementerio de Huancarqui, desde donde divisaron unos cerros. La intuición les indicó que el menor podría estar allí, y acertaron. La búsqueda fue agotadora y se prolongó desde las 5.00 p. m. hasta las 3.00 a. m. del día siguiente.

Fue localizado en esos cerros de terreno difícil, con pendientes resbaladizas y arena suelta que cedía con cada paso. Ascender sin arnés representa un gran peligro. Incluso el comandante Rosas ha sufrido accidentes en intervenciones similares.

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Rescate de menor desaparecido

En plena oscuridad y con el riesgo siempre presente, seis policías equipados con cascos y linternas encontraron al menor. Llevaba solo un short y un polo de manga corta, ropa insuficiente para el frío de la noche.

La madre expresó su agradecimiento a los efectivos. El adolescente fue entregado sin presentar heridas. Por fortuna, debido a que Huancarqui tiene un clima cálido, no padeció hipotermia pese a la escasa vestimenta y la hora avanzada.

Después del susto, la madre pudo pasar el Día de la Madre con tranquilidad; no obstante, en Arequipa y otras regiones aún hay muchas madres que continúan sin encontrar a sus hijos.

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