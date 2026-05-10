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Sociedad

Madres de escolares varados en Bolivia piden agilizar retorno al Perú: “Regresen a nuestros hijos”

Los menores viajaron desde el Cusco para participar en actividades académicas, pero hasta el momento, no han logrado retornar debido al bloqueo de carreteras en el país altiplánico.

Escolares peruanos varados en Bolivia
Escolares peruanos varados en Bolivia | Composición LR / Captura Exitosa / Difusión
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Entre lágrimas y preocupaciones, un grupo de madres peruanas pidió al Gobierno agilizar el retorno de sus hijos de Bolivia, donde se encuentran varados debido a los bloqueos instalados en diversos puntos del departamento de La Paz, por la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles.

Los menores viajaron como parte de una delegación escolar del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. Esto, con el fin de participar en actividades académicas y culturales por el bicentenario del Colegio Nacional Pichincha, ubicado en la ciudad boliviana de Potosí. Sin embargo, hasta el momento, no han podido retornar a territorio peruano.

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Piden vuelo de emergencia

En declaraciones a Exitosa, las mujeres afirmaron que sus hijos debieron regresar a mitad de semana, entre el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo, de acuerdo con las coordinaciones previas con la escuela de Potosí. No obstante, quedaron varados durante varios días y recién el sábado 9 pudieron llegar a un hospedaje en Oruro con la ayuda del consulado.

Ahora, lo que piden las madres es que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestione vuelos humanitarios para que los estudiantes —agrupados en dos delegaciones (banda de música y deportistas) puedan salir de territorio boliviano y llegar al país cuanto antes. “Pedimos, por favor, que los vuelos humanitarios sean hoy día. El mejor regalo de la madre sería eso, que nos regresen a nuestros hijos”, señaló una de las afectadas.

Más de 200 escolares afectados por protestas en Bolivia

A través de un pronunciamiento, la Cancillería confirmó que 282 connacionales, entre ellos 207 estudiantes, se han visto afectados por los bloqueos de carreteras en la nación sureña y permanecen varados. Según afirmó la entidad, ha gestionado alojamiento y alimentación para todos ellos, y viene evaluando medidas de emergencia para facilitar su pronto retorno.

Además, recordó que el Consulado mantiene habilitado el número de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe para atender consultas durante las 24 horas.

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