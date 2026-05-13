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Animador de Corazón Serrano enfrenta a Ricardo Morán por la derrota de Sharik Arévalo, imitadora de Mon Laferte, en ‘Yo soy’: “No entiendo por qué no ganaste”

Dani Daniel, animador del grupo, elogió la imitación de Sharik Arévalo de Mon Laferte y expresó su sorpresa porque no haya ganado en 'Yo soy'. "La culpa la tiene él", dijo.


Sharik Arévalo se hizo conocida por su imitación a Mon Laferte.
Sharik Arévalo se hizo conocida por su imitación a Mon Laferte. | Foto: difusión
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La cantante Sharik Arévalo tuvo un tibio estreno en los escenarios junto a Corazón Serrano. Sin embargo, con el paso de los días, la joven intérprete ha mejorado su desenvolvimiento. Durante su último concierto en Chiclayo, la ganadora del más reciente casting del grupo conquistó al público al cantar un popular tema, sin pista y sin ningún tipo de arreglo musical.

Tras un breve descanso, Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, se dirigió a Sharik Arévalo para aplaudir su imitación de Mon Laferte. Asimismo, el locutor aseguró que la joven de 19 años debió ganar su temporada en 'Yo soy', transmitido en marzo del 2023.

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Animador de Corazón Serrano increpa a Ricardo Morán

Dani Daniel, el encargado de animar al público mientras las cantantes de Corazón Serrano descansan unos minutos, aprovechó para pedirle a Sharik Arévalo que interpretara a cappella uno de los temas que le encantan. “Siempre me encanta hacerlo en el escenario. Regálame un poquito de la imitación porque a mí me gusta, por favor. ¿Puedes? No vayas a cobrar más ah”, mencionó a manera de broma.

Asimismo, se quejó de que Sharik Arévalo, imitadora peruana de Mon Laferte, no haya alzado la copa en 'Yo soy': “El publico te conoce por haber estado en un programa de televisión. Yo no entiendo por qué no ganaste. ¡Pelaooo! La culpa la tiene él, disculpa. No entiendo por qué no ganaste”, dijo Dani Daniel.

Cabe recordar que hace unos días Sharik Arévalo, nueva vocalista de Corazón Serrano, fue cuestionada por su desenvolvimiento en el programa 'América hoy', debido a algunos errores en la coreografía durante su presentación en vivo. Ante las críticas, Edwin Guerrero, dueño del grupo, explicó que la joven está en proceso de adaptación.

“Ella nunca ha cantado cumbia, nunca ha bailado cumbia también, entonces es algo nuevo. Pero para nosotros es un reto porque su voz es muy bonita”, señaló el director y productor del grupo piurano.

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