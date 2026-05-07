HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

La Ley N.° 32584 alcanza a docentes contratados de institutos tecnológicos, artísticos, de folklore, música y pedagógicos públicos. También reconoce tiempo de servicios para recategorización, CTS y asignaciones.

Ley N.° 32584: Docentes podrán ser nombrados sin maestría en institutos y escuelas públicas
Ley N.° 32584: Docentes podrán ser nombrados sin maestría en institutos y escuelas públicas | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.° 32584, que permite el nombramiento extraordinario de docentes en institutos y escuelas públicas de educación superior sin que cuenten previamente con el grado de maestría.

La norma modifica la Ley N.° 32086 y alcanza a docentes contratados en institutos tecnológicos, artísticos, de folclore, música y pedagógicos públicos. Con este cambio, el grado de maestro deja de ser un requisito previo para el nombramiento y pasa a ser una exigencia posterior.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

Los docentes deberán cumplir los requisitos mínimos para acceder a la primera categoría de la Carrera Pública Magisterial. Sin embargo, estarán obligados a acreditar la maestría en un plazo máximo de cinco años desde su designación. Si no lo hacen, la ley contempla el término de la relación laboral.

PUEDES VER: Inscripción Ascenso Docente 2026: maestros competirán por sueldos de hasta S/9.800 en estas fechas clave

lr.pe

Reconocimiento de tiempo de servicio y beneficios

La ley también reconoce el tiempo de servicio acumulado por los docentes contratados en el sector público. Este periodo será considerado para la recategorización en la Carrera Pública Docente, el cálculo de la asignación por tiempo de servicios al cumplir 25 y 30 años, así como para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente al 100% de la Remuneración Íntegra Mensual por año laborado.

Además, la recategorización se realizará de forma gradual, según la disponibilidad presupuestal y las plazas vacantes, de acuerdo con el cronograma que apruebe el Ministerio de Educación.

PUEDES VER: Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec

lr.pe

El Ejecutivo deberá aprobar, en un plazo máximo de 60 días calendario, las disposiciones reglamentarias necesarias para implementar la norma. Estas incluirán los criterios de recategorización y los mecanismos de verificación del cumplimiento de requisitos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Nombramiento docente 2025: estos son los locales donde deberás rendir la Prueba Nacional, vía Minedu

Nombramiento docente 2025: estos son los locales donde deberás rendir la Prueba Nacional, vía Minedu

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Corte de luz en 11 distritos de Lima y Callao: revisa el cronograma y horarios de las zonas afectadas

Corte de luz en 11 distritos de Lima y Callao: revisa el cronograma y horarios de las zonas afectadas

LEER MÁS
Primer friaje en Perú: Senamhi alerta lluvias y descargas eléctricas en estas regiones por fenómeno

Primer friaje en Perú: Senamhi alerta lluvias y descargas eléctricas en estas regiones por fenómeno

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025