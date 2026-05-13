➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 13 de mayo, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 12 de mayo, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 13 de mayo? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 13 de mayo?
- Aries: Compartirás tus ideas con una persona que tiene sentido práctico. Con su ayuda lograrás concretar nuevos proyectos. En el amor, esa persona ha recapacitado y buscará disculparse. Escúchala.
- Tauro: Algo que consideraste se iba a concretar en poco tiempo está demorando más de lo que habías imaginado, paciencia. En el amor, no desdibujes la realidad y evita que los celos te gobiernen.
- Géminis: No comentes sobre tus logros. Te rodean personas que se sienten amenazadas con tu crecimiento y harán lo posible por afectarte; cuidado. En el amor, no es el momento de acercarte. Espera.
- Cáncer: El cambio laboral que pretendes hacer te llevaría a un terreno muy competitivo y rodeado de adversarios. Espera tener más herramientas antes de aventurarte al cambio. Debes esperar.
- Leo: Una persona que te brindó su ayuda asume que le debes un favor y te buscará para solicitarte apoyo que supondría compromiso y obligaciones pesadas. No será conveniente, evítalo.
- Virgo: El tiempo de espera ha terminado. Llega una alternativa nueva a nivel laboral. Aunque te cueste tomar la decisión, es el momento de arriesgarte al cambio. Necesitas mayores retos y crecimiento.
- Libra: Si pretendes corregir los errores que un compañero esté cometiendo, cuida las formas, será clave para que evites malentendidos y reacciones que afecten el buen clima laboral. Recuérdalo.
- Escorpio: Esa persona que pensaste iba a colaborar contigo en los planes que estás diseñando ha asumido otras actividades y es posible que cancele su participación. Necesitas pensar en otra opción.
- Sagitario: Alguien que pretende separarte de una amistad comentará cosas negativas, pero mezcladas con mentiras y mala intención. Toma distancia de quienes solo desean meterte en problemas.
- Capricornio: Llegas a un acuerdo que resultará beneficioso económicamente. Tu experiencia laboral será solicitada por personas que te permitirán crecer y desarrollarte como nunca lo imaginaste.
- Acuario: Estás haciéndote mucho daño con tus pensamientos. Controla tu mente, todo se irá resolviendo con un apoyo importante que estás pronto a recibir. En el amor, llega una nueva oportunidad.
- Piscis: Cuidado con las malas inversiones económicas. Puedes hacer compras o intentar negocios que no serán favorables. Precaución. En el amor, no caigas en triángulos. Aléjate de las tentaciones.