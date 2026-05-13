HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 13 de mayo, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo hoy 13 de mayo | Composición LR
Horóscopo hoy 13 de mayo | Composición LR | Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 13 de mayo? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 13 de mayo?

  • Aries: Compartirás tus ideas con una persona que tiene sentido práctico. Con su ayuda lograrás concretar nuevos proyectos. En el amor, esa persona ha recapacitado y buscará disculparse. Escúchala.
  • Tauro: Algo que consideraste se iba a concretar en poco tiempo está demorando más de lo que habías imaginado, paciencia. En el amor, no desdibujes la realidad y evita que los celos te gobiernen.
  • Géminis: No comentes sobre tus logros. Te rodean personas que se sienten amenazadas con tu crecimiento y harán lo posible por afectarte; cuidado. En el amor, no es el momento de acercarte. Espera.
  • Cáncer: El cambio laboral que pretendes hacer te llevaría a un terreno muy competitivo y rodeado de adversarios. Espera tener más herramientas antes de aventurarte al cambio. Debes esperar.
  • Leo: Una persona que te brindó su ayuda asume que le debes un favor y te buscará para solicitarte apoyo que supondría compromiso y obligaciones pesadas. No será conveniente, evítalo.
  • Virgo: El tiempo de espera ha terminado. Llega una alternativa nueva a nivel laboral. Aunque te cueste tomar la decisión, es el momento de arriesgarte al cambio. Necesitas mayores retos y crecimiento.
  • Libra: Si pretendes corregir los errores que un compañero esté cometiendo, cuida las formas, será clave para que evites malentendidos y reacciones que afecten el buen clima laboral. Recuérdalo.
  • Escorpio: Esa persona que pensaste iba a colaborar contigo en los planes que estás diseñando ha asumido otras actividades y es posible que cancele su participación. Necesitas pensar en otra opción.
  • Sagitario: Alguien que pretende separarte de una amistad comentará cosas negativas, pero mezcladas con mentiras y mala intención. Toma distancia de quienes solo desean meterte en problemas.
  • Capricornio: Llegas a un acuerdo que resultará beneficioso económicamente. Tu experiencia laboral será solicitada por personas que te permitirán crecer y desarrollarte como nunca lo imaginaste.
  • Acuario: Estás haciéndote mucho daño con tus pensamientos. Controla tu mente, todo se irá resolviendo con un apoyo importante que estás pronto a recibir. En el amor, llega una nueva oportunidad.
  • Piscis: Cuidado con las malas inversiones económicas. Puedes hacer compras o intentar negocios que no serán favorables. Precaución. En el amor, no caigas en triángulos. Aléjate de las tentaciones.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 12 de mayo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 12 de mayo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 11 de mayo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 11 de mayo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 9 de mayo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 9 de mayo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 12 de mayo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 12 de mayo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025