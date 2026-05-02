En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

Vecinos deberán tramitar permiso ante la municipalidad para tener más de dos mascotas en esta localidad del Perú. | Foto: composición LR/Difusión

Vecinos deberán tramitar permiso ante la municipalidad para tener más de dos mascotas en esta localidad del Perú. | Foto: composición LR/Difusión

Una ordenanza municipal en una de las ciudades al norte del Perú ha establecido nuevas reglas para la tenencia de mascotas dentro de viviendas particulares. La medida fija un límite de hasta dos animales domésticos por hogar y dispone sanciones económicas para quienes excedan esa cantidad sin autorización previa, con multas que pueden superar los S/1.000.

La disposición fue aprobada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo mediante la Ordenanza N.° 02-2024-MPCH/A y busca regular la convivencia con perros y gatos en espacios residenciales en dicha localidad. La norma contempla controles administrativos, inspecciones técnicas y un registro obligatorio.

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Vecinos deberán tramitar permiso para tener una tercera mascota

Cada vivienda en Chiclayo podrá tener un máximo de dos mascotas, entre perros y gatos. Si una familia desea mantener un tercer animal, deberá tramitar una autorización especial ante la municipalidad. Para acceder a ese permiso, personal técnico realizará una inspección en el inmueble con el fin de verificar condiciones mínimas de espacio, limpieza y bienestar para los animales.

La norma también dispone que los propietarios deberán registrar a sus mascotas ante el área veterinaria municipal. Con esta medida, la comuna busca contar con un padrón actualizado que permita reforzar el control sanitario y la identificación de responsables ante incidentes vinculados con animales domésticos en la ciudad.

Este hecho ha generado críticas entre ciudadanos y colectivos vinculados a la protección animal, que cuestionan el alcance de la restricción. Entre las principales observaciones figura el riesgo de que algunas familias opten por abandonar mascotas al no poder cumplir con los nuevos requisitos.

Sin embargo, el subgerente de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Pedro Carrasco, explicó que la decisión de limitar a dos el número de mascotas por vivienda responde a reportes vecinales recurrentes que recibe la comuna cada mes. Según detalló, entre 15 y 20 denuncias mensuales están vinculadas a problemas de convivencia, como animales que orinan en los accesos de las viviendas o incidentes por mordeduras.

Multas por tener más de dos mascotas en Chiclayo superan los S/1.000

Quienes incumplan la disposición y mantengan más de dos mascotas sin autorización municipal podrán recibir una multa equivalente al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Con el valor vigente, la sanción asciende a los S/1.100.