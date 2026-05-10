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Melissa Loza rompe en llanto al recordar a su fallecida progenitora por el Día de la Madre: “Te amo hasta el infinito”

Melissa Loza se mostró muy sensible al recordar a su madre, fallecida hace dos meses. Entre lágrimas, la 'guerrera' aseguró que siempre amará a su progenitora y que su legado estará presente en todas sus decisiones.


Melissa Loza recordó a su madres, tras dos meses de fallecida. Foto: captura/América TV
Melissa Loza recordó a su madres, tras dos meses de fallecida. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV
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Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre y en 'Esto es guerra' quisieron celebrarlo por adelantado. El viernes 8 de mayo, la producción compartió emotivos mensajes de los participantes. Sin embargo, cuando le tocó grabar a Melissa Loza, la chica reality se mostró muy sensible, ya que su madre había fallecido apenas dos meses antes.

Melissa Loza se quebró al hablar del fallecimiento de su madre, María Guadalupe Vigil, el pasado 7 de marzo, tras una intensa lucha contra el cáncer. Sin embargo, la influencer aseguró que su progenitora está presente en cada paso que da y, entre lágrimas, expresó que siempre la va a amar.

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Melissa Loza se quiebra al recordar a su madre

Loza se mostró muy conmovida al tener que hablar de su madre. "Estoy en un momento muy sensible, disculpen muchachos. Mi mamá el día de ayer (jueves 7 de mayo) cumplió dos meses de su partida. No es nada fácil hablar de esto. Es muy difícil para mí en este momento. Siempre la voy a amar, siempre la voy a recordar. Siempre va a estar en todas mis decisiones, en toda mi vida presente, siempre", expresó entre lágrimas.

Cuando le preguntaron qué le diría a su madre en ese momento, la hermana de Tepha Loza respondió: "Que la amo hasta el infinito y que siempre vamos a estar juntas. Feliz día, madre mía, mi valiente. Te amo hasta el infinito. Lo sabes, siempre aquí, siempre juntas".

Días después de la muerte de la madre de Melissa Loza, la 'guerrera' dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Aún me cuesta asimilar tu partida, poco a poco aprenderemos a convivir con tu ausencia, abrazando todo el amor que nos dejaste.

Luchaste hasta el final, mi valiente, con una fortaleza admirable, estoy profundamente orgullosa de ti. Sembraste amor en cada persona que tocaste, supiste aconsejar, acompañar y dar tanto de ti. Dejaste una enseñanza silenciosa, pero poderosa: valorar lo que realmente importa", escribió junto a una fotografía de ambas.

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