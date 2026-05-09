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Sociedad

Estos 7 alimentadores del Metropolitano tienen tarifa única de S/3.50: usuarios podrán viajar desde Comas, SMP e Independencia a VES

Además, quienes inicien en el sur de Lima pagarán S/3.20 por el servicio troncal del Metropolitano y solo S/0.30 adicionales en las rutas alimentadoras. Las conexiones son ilimitadas dentro del tiempo permitido.

Usuarios que usen estos alimentadores del Metropolitano pagarán S/3.50, según la ATU
Usuarios que usen estos alimentadores del Metropolitano pagarán S/3.50, según la ATU | Foto: composición LR
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Los usuarios del Metropolitano que se movilizan desde Comas, San Martín de Porres e Independencia hacia Villa el Salvador podrán acceder a una tarifa integrada de S/3,50 en siete rutas alimentadoras del sistema. La medida fue anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y comenzó a aplicarse desde el sábado 2 de mayo en nuevos servicios conectados al terminal Naranjal.

Con esta disposición, los pasajeros podrán realizar conexiones entre buses alimentadores y el servicio troncal sin asumir cobros adicionales dentro de un tiempo determinado. El beneficio ya se encuentra operativo en otras cuatro rutas y forma parte de un proceso gradual impulsado por la entidad para facilitar los viajes integrados dentro del Metropolitano.

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¿Cuáles son las rutas del alimentador del Metropolitano que tienen tarifa integrada de S/3,50?

La nueva tarifa única se aplica en los alimentadores Los Olivos, Puno y Naranjal, que se suman a los servicios Villa el Salvador, Milagros de Jesús, Bertello y Puente Piedra. En todos estos casos, los usuarios podrán completar sus recorridos pagando un monto total de S/3,50 cuando conecten con el corredor principal del Metropolitano.

Según explicó la ATU, quienes aborden alguno de estos buses alimentadores deberán cancelar el monto al inicio del viaje. Después, al ingresar al terminal Naranjal y validar nuevamente la tarjeta, el sistema reconocerá el pago previo y no efectuará un nuevo descuento, siempre que la conexión se realice dentro de las dos horas permitidas.

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Así funcionará el beneficio para viajes desde el sur de Lima

La tarifa integrada también estará disponible para los usuarios que inicien su trayecto desde estaciones o paraderos ubicados en la zona sur. En estos casos, el pasajero pagará S/3,20 al utilizar el servicio troncal y luego abonará únicamente S/0,30 adicionales al conectar con los alimentadores Los Olivos, Puno o Naranjal.

La entidad señaló que las conexiones entre servicios podrán realizarse varias veces dentro del plazo establecido sin generar cobros extras. Además, precisó que las personas que utilicen únicamente las rutas alimentadoras incluidas en esta modalidad continuarán pagando la tarifa de S/3,50.

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