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Las protestas estudiantiles se registraron dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) luego del anuncio del nuevo sistema de pensiones que regirá para los ingresantes del período 2027-I. Diversos colectivos y federaciones estudiantiles rechazaron la reducción de nueve escalas de pago a un esquema de cuatro niveles regulares más becas parciales orientadas a estudiantes con alto rendimiento académico o necesidades económicas.

El principal cuestionamiento apunta al incremento del costo mínimo mensual. Según el nuevo esquema, el pago base para los ingresantes será de S/2.692, cifra superior al piso anterior, que rondaba los S/1.218, lo que representa más del doble. En ese contexto, los estudiantes sostienen que el cambio eleva la barrera de acceso a la educación superior.

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Rechazo estudiantil y protesta en campus

El Centro Federado de Psicología (CEPSICOL), junto a otros colectivos estudiantiles, expresó su preocupación por el nuevo sistema el último lunes 11 de mayo. El gremio señaló que la reforma profundiza las brechas económicas y consolida un modelo universitario más excluyente.

"Lamentamos profundamente que se sigan impulsando decisiones que generan más brechas y fortalecen una universidad cada vez más elitista. Creemos firmemente que la educación debe ser accesible, digna y un derecho, no un sueño que solo algunxs puedan cumplir", señala el pronunciamiento del CEPSICOL.

El colectivo reafirmó su disposición al diálogo con la comunidad estudiantil y sostuvo que mantendrá su posición en defensa de los derechos del estudiantado. En ese marco, se prepara una Asamblea General de Estudiantes PUCP, programada para el jueves 14 de mayo, en dos convocatorias desde las 6.00 p. m., tanto de manera presencial en los pastos de Letras como vía Zoom. La reunión buscará debatir la organización estudiantil frente al cambio del sistema de escalas y la elaboración del acta correspondiente.

La convocatoria es encabezada por la Federación de Estudiantes de la PUCP y cuenta con el respaldo de colectivos como el Centro Federado de Arte y Diseño, el CF de Educación, el CF de Derecho y el CF de Gastronomía, Hotelería y Turismo PUCP.

Asimismo, la Junta de Representantes de Letras y Ciencias Humanas expresó su rechazo a la medida y exigió a los representantes ante el Consejo Universitario priorizar los intereses del estudiantado.

"Como estudiantes y autoridades de humanidades, este giro hacia una mercantilización de la educación y un alza en el costo de los estudios afecta directamente a nuestra disciplina, que actualmente ya cuenta con una disminución de ingresantes cada año", señalaron en su comunicado.

Cambios en el sistema de pensiones

La PUCP explicó que el nuevo modelo reemplazará las nueve escalas actuales (G1 a G9) por cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas, lo que conformará un sistema de ocho categorías. La universidad precisó que el cambio se aplicará solo a los estudiantes que ingresen desde 2027, mientras que los actuales mantendrán sus condiciones económicas.

Nuevo sistema de pensiones de la PUCP para los ingresantes 2027-I.

Los montos anunciados por la universidad son los siguientes:

E1: crédito de S/673, matrícula de S/269 y pago mensual de S/2.692.

E2: crédito de S/819, matrícula de S/327 y pago mensual de S/3.276.

E3: crédito de S/987, matrícula de S/395 y pago mensual de S/3.948.

E4: crédito de S/1.097, matrícula de S/439 y pago mensual de S/4.388.

La institución indicó que la reforma busca diferenciar con mayor claridad las escalas de pago de las subvenciones y becas, además de cumplir con la Ley Universitaria. Asimismo, señaló que el sistema mantendrá niveles similares de apoyo económico en los sectores de mayor subvención, aunque bajo una nueva estructura de asignación.

El anuncio generó preocupación en la comunidad estudiantil por el impacto del aumento del costo mínimo de pensión para los futuros ingresantes. Los colectivos advierten que el nuevo esquema podría limitar el acceso de postulantes de menores recursos. En respuesta, la universidad anunció la apertura de espacios de diálogo para explicar cómo funcionará el sistema y atender inquietudes.